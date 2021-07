Voľby do somálskeho Senátu sprevádzajú prísne opatrenia

Mogadišo 25. júla (TASR) – V Somálsku sa v nedeľu začali voľby do hornej komory federálneho parlamentu, čím sa otvoril volebný proces, ktorý má 10. októbra vyvrcholiť nepriamou voľbou prezidenta krajiny. Informovala o tom juhoafrická rozhlasová stanicaSABC.



V hlavnom meste krajiny Mogadišo a ďalších veľkých mestách boli v súvislosti s voľbami prijaté sprísnené bezpečnostné opatrenia, keďže teroristická skupina aš-Šabáb pohrozila represáliami voči vodcom komunít kandidujúcim vo voľbách.



Voľby do hornej komory parlamentu, ktoré sa začali v nedeľu, budú trvať štyri dni - skončia sa 28. júla.



Od 12. septembra do 2. októbra sa uskutočnia voľby do dolnej komory federálneho parlamentu.



Výsledky volieb budú zverejnené medzi 20. septembrom a 5. októbrom.



Noví poslanci parlamentu zložia sľub 7. októbra. O tri dni neskôr, 10. októbra, sa uskutoční schôdza oboch komôr parlamentu, na ktorej bude podľa očakávania zvolený prezident Somálskej federatívnej republiky na nasledujúcich päť rokov.



Záujem kandidovať má aj súčasná hlava štátu Mohamed Abdullahi Mohamed, známy aj pod prezývkou Farmadžo – odvodenou od talianskeho výrazu pre syr (formaggio).