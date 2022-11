Voľby na Aljaške vyhrala „protitrumpovská“ republikánka Lisa Murkowská

Anchorage 24. novembra (TASR) - Senátne kreslo za americký štát Aljaška obhájila republikánka Lisa Murkowská, ktorá porazila kandidátku podporovanú bývalým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR správu prevzala vo štvrtok z americkej televízie NBC News, podľa ktorej ide ďalšiu zo série porážok protrumpovských kandidátov vo voľbách do Kongresu USA.



Murkowská, ktorá zastupuje Aljašku v Senáte od roku 2002, získala vo voľbách z 8. novembra približne 54 percent hlasov, zatiaľ čo jej Trumpom podporovaná stranícka kolegyňa Kelly Tschibakaová len 46 percent. Vyplýva to z výsledkov zverejnených po zrátaní všetkých odovzdaných hlasov.



Lisa Murkowská (65) sa v rámci Republikánskej strany dlhodobo profiluje ako centristická politička s nezávislými názormi. Vlani ako jedna zo siedmich republikánov podporila druhý, napokon neúspešný pokus o impeachment republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý iniciovali demokrati.



Bola tiež vôbec prvou členkou Republikánskej strany, ktorá po vlaňajšom útoku Trumpových stúpencov na washingtonský Kapitol žiadala jeho odstúpenie.



Voliči na Aljaške odmietli aj Trumpom podporovanú kandidátku na kreslo v Snemovni reprezentantov — bývalú aljašskú guvernérku Sarah Palinovú. V pomere 55:45 percentám ju porazila demokratka Mary Peltolaová, prvá zástupkyňa pôvodných obyvateľov USA zvolená do Kongresu USA.



Guvernérske voľby na Aljaške vyhral doterajší guvernér Mike Dunleavy. Ide o prvého guvernéra tohto amerického štátu od roku 1998, ktorému sa podarilo obhájiť mandát, informovala v stredu agentúra AP.



Trumpom presadzovaní republikánski kandidáti v novembrových kongresových voľbách neuspeli v mnohých súbojoch o kreslá v americkom Kongrese, napríklad v kľúčových senátnych voľbách v štátoch Pensylvánia a Arizona. Vyvolalo to kritiku na Trumpovu adresu aj u časti predstaviteľov samotnej Republikánskej strany. Trump po týchto voľbách oznámil, že sa v roku 2024 bude opäť uchádzať o prezidentskú kandidatúru republikánov.