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Voľby na Novom Zélande nemajú jasného víťaza, výsledky budú 27.11.
Celkový počet kresiel v novozélandskom parlamente sa mení v dôsledku špecifického spôsobu výpočtu ich rozdelenia po voľbách.
Autor TASR
Wellington 8. novembra (TASR) - Z piatkových parlamentných volieb na Novom Zélande nevzišiel jasný víťaz. Podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila v noci na nedeľu volebná komisia, by mala mať najviac kresiel Národná strana premiéra Christophera Luxona. Úplné a konečné výsledky budú zverejnené 27. novembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Národná strana dostala podľa komisie 29,21 percenta hlasov, zatiaľ čo hlavná opozičná Labouristická strana 29,36 percenta. Ide približne o rovnaký percentuálny podiel, no labouristi si zabezpečili len 36 kresiel, lebo získali menej volebných obvodov. Nárast podpory zaznamenali menšie ľavicové strany vrátane Zelených, strany TPM zastupujúcej záujmy pôvodných obyvateľov – Maorov – a novej centristickej Strany príležitostí
Celkový počet kresiel v novozélandskom parlamente sa mení v dôsledku špecifického spôsobu výpočtu ich rozdelenia po voľbách. V nasledujúcom volebnom období by mal parlament mať 131 poslancov, a preto na získanie väčšiny bude potrebných 66 kresiel.
Z predbežných výsledkov vyplýva, že Národná strana so 42 mandátmi by si v spojení so svojimi terajšími koaličnými partnermi - stranami New Zealand First a ACT New Zealand - zabezpečila tesnú väčšinu iba dvoch kresiel. Premiér Luxon preto vyhlásil, že jeho koalícia má mandát na zostavenie budúcej vlády. Pripustil však, že výsledky sú stále príliš tesné, aby bolo možné definitívne určiť víťaza.
Predseda opozičnej Labouristickej strany Chris Hipkins tiež žartoval, že hoci sa občania už hlasovaním vyjadrili, „možno nám to potrvá o niečo dlhšie, kým presne zistíme, čo ste tým vlastne povedali“.
Volebná komisia v nedeľu začala so sčítavaním tzv. špeciálnych hlasov, ktorých je zhruba 400.000, čo môže trvať aj tri týždne. Sú medzi nimi aj hlasy od Novozélanďanov žijúcich v zahraničí.
Špeciálne hlasy v minulosti zvyčajne poskytli ľavicovým stranám jedno alebo dve dodatočné kreslá v parlamente. V súčasnej situácii by tým mohli pravici odobrať mimoriadne tesnú väčšinu, no s jej vytvorením by mala ťažkosti aj ľavica.
V prípade, že sa nepodarí zostaviť vládu, pričom strany začnú koaličné rokovania až po zrátaní všetkých hlasov 27. novembra, Nový Zéland môžu čakať nové voľby.
Povolebnú situáciu ilustruje aj otázka „Kto zvíťazil vo voľbách v roku 2026“, ktorá bola v nedeľu najvyhľadávanejším výrazom na Googli na Novom Zélande.
Národná strana dostala podľa komisie 29,21 percenta hlasov, zatiaľ čo hlavná opozičná Labouristická strana 29,36 percenta. Ide približne o rovnaký percentuálny podiel, no labouristi si zabezpečili len 36 kresiel, lebo získali menej volebných obvodov. Nárast podpory zaznamenali menšie ľavicové strany vrátane Zelených, strany TPM zastupujúcej záujmy pôvodných obyvateľov – Maorov – a novej centristickej Strany príležitostí
Celkový počet kresiel v novozélandskom parlamente sa mení v dôsledku špecifického spôsobu výpočtu ich rozdelenia po voľbách. V nasledujúcom volebnom období by mal parlament mať 131 poslancov, a preto na získanie väčšiny bude potrebných 66 kresiel.
Z predbežných výsledkov vyplýva, že Národná strana so 42 mandátmi by si v spojení so svojimi terajšími koaličnými partnermi - stranami New Zealand First a ACT New Zealand - zabezpečila tesnú väčšinu iba dvoch kresiel. Premiér Luxon preto vyhlásil, že jeho koalícia má mandát na zostavenie budúcej vlády. Pripustil však, že výsledky sú stále príliš tesné, aby bolo možné definitívne určiť víťaza.
Predseda opozičnej Labouristickej strany Chris Hipkins tiež žartoval, že hoci sa občania už hlasovaním vyjadrili, „možno nám to potrvá o niečo dlhšie, kým presne zistíme, čo ste tým vlastne povedali“.
Volebná komisia v nedeľu začala so sčítavaním tzv. špeciálnych hlasov, ktorých je zhruba 400.000, čo môže trvať aj tri týždne. Sú medzi nimi aj hlasy od Novozélanďanov žijúcich v zahraničí.
Špeciálne hlasy v minulosti zvyčajne poskytli ľavicovým stranám jedno alebo dve dodatočné kreslá v parlamente. V súčasnej situácii by tým mohli pravici odobrať mimoriadne tesnú väčšinu, no s jej vytvorením by mala ťažkosti aj ľavica.
V prípade, že sa nepodarí zostaviť vládu, pričom strany začnú koaličné rokovania až po zrátaní všetkých hlasov 27. novembra, Nový Zéland môžu čakať nové voľby.
Povolebnú situáciu ilustruje aj otázka „Kto zvíťazil vo voľbách v roku 2026“, ktorá bola v nedeľu najvyhľadávanejším výrazom na Googli na Novom Zélande.