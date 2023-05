Voľby na Východnom Timore vyhrala strana bojovníka za nezávislosť

Dili 23. mája (TASR) - Strana hrdinu boja za nezávislosť Východného Timoru Xananu Gusmaa zvíťazila v nedeľných voľbách do parlamentu tejto ázijskej krajiny, ale nezískala absolútnu väčšinu hlasov. S odvolaním sa na oficiálne výsledky volieb o tom v utorok informovala agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.



Opozičný Národný kongres za obnovu Východného Timoru (CNRT) získal 41,6 percent hlasov, zatiaľ čo vedúca sila doteraz vládnucej koalície - Revolučný front za nezávislý Východný Timor (FRETILIN) - volilo 25,7 percenta voličov.



Obyvatelia Východného Timoru rozhodovali o rozdelení 65 parlamentných kresiel v nádeji, že voľby ukončia roky patovej situácie v tejto najmladšej ázijskej krajine.



CNRT získala 31 zo 65 kresiel a bude musieť spolupracovať s jednou alebo viacerými z ďalších 16 strán, dodala AFP.



FRETILIN bojoval za ukončenie okupácie Východného Timoru Indonéziou a Gusmao viedol jeho vojenské krídlo. V roku 2007 Gusmao opustil FRETILIN a založil CNRT. V tom istom roku sa stal predsedom vlády a túto funkciu zastával až do roku 2015.



Gusmao, ktorý bol v roku 2002 zvolený za jeho prvého prezidenta, a súčasný vodca frontu FRETILIN bývalý premiér Mari Alkatiri sú už desaťročia v ostrom spore.



Viac ako dve desaťročia po získaní nezávislosti Východný Timor stále bojuje s chudobou, následkami pandémie vyvolanej chorobou COVID-19 i prírodných katastrof vrátane cyklónu v roku 2021, ktorý zabil najmenej 40 ľudí.



AFP pripomenula, že 65 percent obyvateľov Východného Timoru sú ľudia mladší ako 30 rokov. Mnohí z nich v nedeľu vyjadrili nádej, že budúca vláda sa zameria na boj proti chudobe a zlepšenie infraštruktúry.



Rozpočet Východného Timoru, bývalej portugalskej kolónie, je do veľkej miery závislý od príjmov z ropy, ale očakáva sa, že príjmy z existujúcich projektov využívania fosílnych palív sa čoskoro vyčerpajú.



Budúca vláda bude musieť rozhodnúť o povolení rozvoja projektu Greater Sunrise, ktorého cieľom je získať bilióny kubických stôp zemného plynu, doplnila AFP.