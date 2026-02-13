< sekcia Zahraničie
Voľby prezidenta Nigérie sa uskutočnia 20. februára
Autor TASR
Abuja 13. februára (TASR) – Prezidentské voľby v Nigérii, ktorá je najľudnatejšou krajinou Afriky, sa uskutočnia 20. februára budúceho roka. Voľby guvernérov jednotlivých federálnych štátov sa uskutočnia 6. marca 2027. S odvolaním sa na vyhlásenie ústrednej volebnej komisie o tom v piatok informovala agentúra AFP.
Už teraz je známe, že o prezidentský úrad sa opäť chce uchádzať Peter Obi, ktorý kandidoval aj vo voľbách hlavy štátu vo februári 2023. Tieto voľby už v prvom kole vyhral úradujúci prezident Bola Tinubu, ktorý získal približne 36 percent hlasov a okrem Obiho porazil aj bývalého viceprezidenta Atiku Abubakara.
Na víťazstvo v prvom kole prezidentských volieb v Nigérii musí kandidát získať najmenej 25 percent hlasov vo viac ako dvoch tretinách z 36 štátov krajiny a vo federálnom hlavnom teritóriu.
K oznámeniu termínu volieb došlo po tom, ako horná komora nigérijského parlamentu tento týždeň po tlaku a protestoch verejnosti prijala zmenu zákona, ktorá umožňuje online zverejňovanie volebných výsledkov v reálnom čase.
Návrh na elektronický prenos výsledkov volieb v reálnom čase pritom Senát predtým odmietal. Jeho posledné rozhodnutie v tejto veci bolo jednomyseľné a prijaté s presvedčením, že posilní „dôveru verejnosti“ a umožní „občanom transparentnejšie sledovať volebný proces“. Dolná komora parlamentu, Snemovňa reprezentantov, tento návrh už schválila.
Nezávislá národná volebná komisia (INEC) v posledných desiatich rokoch zaviedla technológie, ktoré mali zabezpečiť hodnovernosť volebných výsledky. Napriek tomu verejnosť stále dôveruje výsledkom len čiastočne a po voľbách sú časté súdne spory.
Odborníci tvrdia, že dôvera občanov by výrazne vzrástla, keby všetkých 176.000 volebných miest muselo okamžite zverejňovať výsledky na jednej centralizovanej webovej stránke.
Voľby v Nigérii zvyčajne sprevádzajú obavy o bezpečnosť v štátoch, kde sú bašty islamistov a zločineckých gangov, ako aj technické problémy súvisiace napr. so zlým pripojením na internet vo vidieckych oblastiach.
