Vzťahy USA a Latinskej Ameriky sa po voľbách môžu zmeniť

Mexiko/Washington 30. októbra (TASR) – Štyri roky po tom, čo sa americkým prezidentom stal Donald Trump, by sa politika Spojených štátov voči Latinskej Amerike mohla dočkať zásadných zmien. Podľa webovej stránky stanice BBC sa tak stane za predpokladu, že novembrové prezidentské voľby vyhrá demokratický kandidát Joe Biden.



V oblasti zahraničných vzťahov s Latinskou Amerikou sú medzi oboma prezidentskými kandidátmi veľké rozdiely. Zatiaľ čo súčasný prezident sa snaží zamedziť príchodu latinskoamerických migrantov do Spojených štátov, demokratický kandidát Joe Biden plánuje prehĺbiť spoluprácu medzi oboma kontinentmi, a to najmä v otázkach násilia a chudoby, ktoré sú častými príčinami masového odchodu obyvateľstva z rodných krajín.



Medzi odborníkmi, ktorí tvrdia, že Biden zaujme voči Latinskej Amerike rovnaké stanovisko ako bývalý americký prezident Barack Obama (2009-2017), je aj Michael Haman z Katedry politológie na Univerzite Hradec Králové, ktorý pôsobí na oddelení latinskoamerických štúdií.



„Pokiaľ bude zvolený Biden, dá sa očakávať, že dôjde k návratu politiky, ktorú v Latinskej Amerike presadzoval Barack Obama a sám bol jej súčasťou ako viceprezident. Je pravdepodobné, že Biden sa bude snažiť ochrániť hranice, no nebude trvať na stavbe múru," uviedol Haman pre TASR.



Haman navyše dodal, že Biden má v pláne zaviesť prívetivejšiu imigračnú reformu, pričom by kládol dôraz na dodržiavanie ľudských práv a odstránenie korupcie v krajinách tzv. Severného trojuholníka Strednej Ameriky navýšením finančnej pomoci, o ktorú tieto krajiny minulý rok za vlády Donalda Trumpa úplne prišli. Neskôr však na základe vyrokovaných dohôd americký prezident spomínaným krajinám prisľúbil, že im bude poskytnutá finančná pomoc, pokiaľ budú brániť prílivu migrantov do USA.



Naopak, podľa Michaela Shiftera, riaditeľa Medziamerického dialógu - organizácie zameranej predovšetkým na oblasť medzinárodných vzťahov so sídlom vo Washingtone -, je návrat k Obamovej politike nemožný, nakoľko sa situácia v regióne počas uplynulých rokov zmenila.



Pokiaľ ide o vzťahy s ďalšími štátmi v tejto zemepisnej oblasti, Haman sa domnieva, že by sa v prípade Bidenovho víťazstva zlepšili aj vzťahy medzi Spojenými štátmi a Kubou. Taktiež tvrdí, že by zrejme došlo k prevereniu embarga, pričom neočakáva, že by sa USA uchýlili k vyhrážkam o vojenskej intervencii vo Venezuele. Biden by sa, naopak, snažil pomôcť krajinám ako Kolumbia, ktorá momentálne čelí prívalu venezuelských utečencov, dodal.



Donald Trump sa podľa BBC vo svojich vyhláseniach o vzťahoch Spojených štátov k Latinskej Amerike odvoláva na – podľa jeho vlastných slov – úspešné dohody, ktoré Spojené štáty uzavreli s Mexikom a krajinami Strednej Ameriky, zamerané na udržanie migrantov na území týchto krajín. Dohody však s uvedenými krajinami Trump uzavrel po sérii vyhrážok o ekonomických a trhových postihoch, ktorým by tieto štáty v prípade neuzavretia dohôd museli čeliť.



Aj keď sa všeobecne predpokladá, že ak by bol opäť zvolený Trump, dohliadal by na plnenie spomínaných dohôd, je otázne, či by v migračnej politike mohol pokračovať. Najvyšší súd sa totiž v pondelok rozhodol preveriť program, ktorý nariadil desaťtisíckam žiadateľov o azyl v Spojených štátoch zotrvať počas vybavovania náležitých dokumentov na území Mexika.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických sú naplánované na 3. novembra. Voliči budú rozhodovať o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu. Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.