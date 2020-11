Biden požiadal Američanov o nosenie rúšok v boji s koronavírusom

DNa archívnej snímke Joe Biden utorok 3. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Washington 9. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v pondelok Američanov požiadal, aby nosili rúška na ochranu seba a ostatných - bez ohľadu na to, komu odovzdali svoje hlasy v minulotýždňových prezidentských voľbách. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica CNN.Biden mal v pondelok svoj prvý prejav o koronavíruse po tom, absolvoval stretnutie so svojím poradným tímom na boj proti pandémii." povedal Biden.Novozvolený prezident pripomenul, že hoci do úradu oficiálne nastúpi až 20. januára, už pred prísahou preberá vedúcu úlohu v boji proti pandémii, napísala agentúra AP.Proces vývoja vakcíny proti ochoreniu COVID-19 musí mať podľa Bidena vedecké základy a musí byť transparentný, aby Američania mohli mať voči očkovacej látke dôveru. Pripomenul, že aj v prípade schválenia vakcíny potrvá ešte mnoho mesiacov, kým bude k dispozícii pre širokú verejnosť." povedal Biden.Takisto upozornil, že Spojené štáty "", píše AP.