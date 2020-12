Biden chce bezpečnú inauguráciu pre pandémiu

Washington 5. decembra (TASR) – Novozvolený prezident USA Joe Biden v piatok Američanov upozornil, že vzhľadom na koronavírusovú pandémiu bude jeho inaugurácia v januári výrazne pozmenená v porovnaní s typickým uvedením nového šéfa Bieleho domu do funkcie. Informovala o tom agentúra DPA.



Je vysoko nepravdepodobné, že na ceremónii 20. januára 2021 sa bude môcť priamo vo Washingtone zúčastniť milión divákov, uviedol Biden pred novinármi vo Wilmingtone v štáte Delaware.



„V prvom rade je mojím cieľom chrániť Ameriku a napriek tomu umožniť ľuďom oslavovať," vyhlásil demokratický politik. Podľa Bidena by mohla inaugurácia vyzerať podobne ako nominačný zjazd demokratov z leta tohto roku, ktorý bol prevažne virtuálnym podujatím. Presná podoba však zatiaľ nie je jasná, Bidenov tím vedie v tejto veci rozhovory s poprednými členmi Kongresu.



Noví prezidenti USA po novembrových voľbách tradične skladajú prísahu slávnostne v januári pred Kapitolom, sídlom Kongresu v hlavnom meste Washington. Inaugurácia Baracka Obamu, na ktorej Biden skladal prísahu ako viceprezident, pritiahla v roku 2009 do Washingtonu rekordných okolo 1,8 milióna divákov. Na uvedenie terajšieho prezidenta Donalda Trumpa do úradu v roku 2017 ich prišlo výrazne menej, ak keď Trump následne tvrdil opak.



Šírenie nového koronavírusu v USA, ktoré sú najviac zasiahnutou krajinou sveta, v uplynulých týždňoch ostro vzrástlo. Zdravotníci varovali pred ďalším nárastom po tom, ako milióny Američanov cestovali na oslavy minulotýždňového Dňa vďakyvzdania napriek výzvam úradov, aby zostali doma, píše agentúra AFP.



V piatok podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v Spojených štátoch zaznamenali 225 201 nových prípadov nákazy, čo je rekordný počet druhý deň po sebe, ako aj 2506 súvisiacich úmrtí. Krajina od začiatku pandémie eviduje viac ako 14,3 milióna prípadov nákazy a 278 000 úmrtí.