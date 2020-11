Biden predstavil členov svojho tímu v boji proti pandémii

Na archívnej snímke žena kráča večer po prázdnej ceste na Broadwayi v New Yorku 13. apríla 2020. Foto: TASR/AP

Washington 9. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v pondelok oznámil zloženie svojho tímu povereného riešením pandémie koronavírusu, ktorý vypracuje návrh na boj proti šíreniu nákazy. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Biden po sobotňajšom oznámení svojho víťazstva v prezidentských voľbách v USA v nedeľu uviedol, že medzi štyrmi prioritami jeho administratívy bude boj proti koronavírusu a že v pondelok oznámi zloženie tímu odborníkov.Členom tímu je aj expert na očkovacie látky Rick Bright, ktorý ako whistleblower podal sťažnosť po tom, čo ho preradili na menej dôležitú funkciu, lebo odolával politickému tlaku, aby povolil rozsiahle používanie lieku na maláriu hydroxychlorochínu. Ten presadzoval na liečbu ochorenia COVID-19 práve prezident Donald Trump.Ďalšími členmi Bidenovho tímu sú lekári a vedci, ktorí pracovali aj v predchádzajúcich administratívach - sú medzi nimi odborníci na verejné zdravie, vakcíny a infekčné choroby.Biden tvrdí, že boj proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2 je "", aké jeho administratívu čakajú. Predstavitelia verejného zdravotníctva varujú, že krajina vstupuje do najhoršej fázy pandémie, keďže prichádza zima a blíži sa obdobie sviatkov.Jedným z prvých krokov Bidena po víťazstve vo voľbách bude aj presadiť povinné nosenie rúšok pre všetkých v celej krajine. Chce to dosiahnuť v spolupráci s guvernérmi jednotlivých štátov. Budúci 46. prezident USA však uvádza, že ak to guvernéri odmietnu, obráti sa na starostov a výkonných predstaviteľov okresov, aby lokálne vyhlásili povinnosť nosiť rúška. Informovala o tom americká televízia Fox News.USA v súčasnosti zaznamenávajú priemerne vyše 100.000 nových prípadov infekcie denne.Nemocniciam v niektorých štátoch v krajine dochádzajú priestory, lôžka aj zdravotnícky personál a počet úmrtí prudko stúpa. Zatiaľ USA zaznamenali celkovo vyše 9,8 milióna prípadov nákazy a vyše 237.000 úmrtí na COVID-19, pripomenula agentúra AP.Agentúra Reuters však v pondelok napísala, že Spojené štáty sa stali prvou krajinou na svete, kde počet ľudí infikovaných novým koronavírusom presiahol desať miliónov.