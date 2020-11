Biden oznámil komunikačný tím Bieleho domu, povedú ho ženy

Washington 30. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden oznámil v nedeľu obsadenie hlavných pozícií v komunikačnom tíme Bieleho domu počas svojej budúcej vlády. Tento tím podľa jeho vyhlásenia po prvý raz v dejinách krajiny povedú výlučne ženy, informovali svetové agentúry.



Tlačovou tajomníčkou Bieleho domu, teda hlavnou hovorkyňou, bude Jen Psakiová, ktorá bola za vlády prezidenta Baracka Obamu a vtedajšieho viceprezidenta Bidena komunikačnou riaditeľkou Bieleho domu a pôsobila aj ako hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí.



Riaditeľkou komunikácie Bieleho domu sa stane Kate Bedingfieldová, ktorá rovnakú pozíciu zastávala v Bidenovej viceprezidentskej kancelárii a bola tiež zástupkyňou šéfky Bidenovho volebného tímu.



Biden a jeho novozvolená viceprezidentka Kamala Harrisová sa pri výbere pracovníkov a nominantov do svojej vlády, ktorej sa ujmú 20. januára budúceho roka, snažia zdôrazňovať diverzitu, píše agentúra AFP.



"S hrdosťou dnes oznamujem prvý vedúci komunikačný tím Bieleho domu zložený výlučne zo žien," uviedol Biden vo vyhlásení. "Tieto kvalifikované a skúsené komunikátorky prinášajú do svojej práce rôzne perspektívy a spoločné odhodlanie znova budovať túto krajinu k lepšiemu."



Oznámenie prišlo necelý týždeň po tom, ako Biden a Harrisová predstavili svojich nominantov pre oblasť zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti.



V nedeľu oznámili ďalších päť mien. Hlavnými zástupkyňami Psakiovej a Bedingfieldovej budú Karine Jean-Pierreová, bývalá šéfka Harrisovej kancelárie, a Pili Tobarová, ktorá pôsobila v Bidenovom volebnom tíme a záujmovej skupine America's Voice, zameranej na imigračnú reformu.



Komunikačnou riaditeľkou viceprezidentky bude Ashley Etienneová, niekdajšia riaditeľka komunikácie predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, a Harrisovej hlavnou hovorkyňou sa stane Symone Sandersová, ďalšia poradkyňa Bidenovho volebného tímu.



Komunikáciu prvej dámy Jill Bidenovej bude mať na starosti Elizabeth Alexanderová, ktorá bola hovorkyňou Bidena, keď bol federálnym senátorom za štát Delaware. Tieto pozície si na rozdiel od väčšiny postov na úrovni kabinetu nevyžadujú potvrdenie v Senáte.



Agentúra AP konštatuje, že oznámený tím poukazuje na očakávaný návrat k tradičnejšiemu vzťahu Bieleho domu k médiám, ktorý súčasný prezident USA Donald Trump "obrátil hore nohami". Jeho komunikačný tím totiž zvolával len málo tlačových brífingov a z tých sa stávali skôr "bojové" stretnutia.



Trump tiež niekedy vystupoval ako vlastný hovorca, keď sám odpovedal na otázky novinárov, hoci často úplne obchádzal tlačové oddelenie Bieleho domu, keď sa telefonicky zapájal do vysielania svojich obľúbených programov v televízii Fox News.



Agentúra Reuters pripomína, že aj Trump má vo svojom komunikačnom tíme viacero žien vrátane tlačovej tajomníčky Bieleho domu Kayleigh McEnanyovej a komunikačnej riaditeľky Bieleho domu Alyssy Farahovej.