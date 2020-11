Caplan: Kampaň ovládla ekonomika a pandémia, Biden začal bojovať skoro

Oxford/Bratislava 3. novembra (TASR) - Najdôležitejšími témami, ktoré rezonovali počas predvolebnej kampane v Spojených štátoch amerických, bola ekonomika a pandémia nového koronavírusu. Obe navzájom súvisia, keďže pandémia tvrdo zasiahla americkú ekonomiku. Jej oživovanie je pomalé. Napriek tomu, že sa obnovila polovica z 22 miliónov pracovných miest, ktoré zanikli v marci a apríli, naďalej zostalo veľa Američanov bez práce. Pre TASR to uviedol profesor medzinárodných vzťahov z Oxfordskej univerzity Richard Caplan.



"Najdôležitejším momentom, ktorý ovplyvnil predvolebnú kampaň, bolo šírenie pandémie naprieč USA, aj keď to, samozrejme, bola pretrvávajúca udalosť. Spojené štáty majú najvyšší počet prípadov ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 zo všetkých krajín na svete. Taktiež je to v rámci OECD krajina s najvyšším počtom prípadov na obyvateľa," konštatoval.



Okrem vyššie spomenutej ekonomickej situácie a pandémie predvolebnú kampaň ovplyvnilo aj to, že Trumpov demokratický protikandidát Joe Biden veľmi skoro skonsolidoval svoju nomináciu Demokratickou stranou, čo mu umožnilo skôr sa zamerať na Trumpa než na svojich demokratických vyzývateľov. Taktiež získal podporu medzi dôležitými skupinami amerických voličov zahŕňajúcich černošský elektorát a starších, ktorí by mohli ovplyvniť výsledok volieb v jeho prospech, tvrdí analytik.



Upozornil takisto na to, že na základe nedávnych prieskumov verejnej mienky so súčasným prezidentom Donaldom Trumpom nesúhlasí 54 percent Američanov. "Pre porovnanie, v januári 2017 to bolo 41 percent. Iba Jimmy Carter a George H.W. Bush mali v tejto fáze svojho funkčného obdobia také zlé čísla v prieskumoch. Obaja nakoniec neboli znovuzvolení," dodal.



Richard Caplan si myslí, že rovnako ako počas kampane boli najdôležitejšími otázkami ekonomika a pandémia; tie zostanú taktiež výzvou pre ďalšieho prezidenta USA. Odborník na medzinárodné vzťahy hovorí o potrebe celkového uzdravenia Ameriky. Funkčné obdobie 45. amerického prezidenta Donalda Trumpa označil za jedno z najrozporuplnejších v novodobých amerických dejinách. Podľa neho to bolo zrejmé aj na Trumpovej reakcii na protesty "Black Lives Matter", ktoré vypukli po tom, ako v máji tohto roka zomrel po zásahu policajta v Minneapolise černoch George Floyd. "Trump tiež rozdelil Američanov svojimi útokmi na americké súdnictvo, médiá a ďalšie inštitúcie, ktoré sú dôležitými piliermi demokratickej spoločnosti," uzavrel analytik. Američania v utorok rozhodujú o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu (2009-2017).