Členmi Kongresu sa historicky prvýkrát stanú dvaja černošskí gayovia

Washington 5. novembra (TASR) - Členmi Kongresu USA sa historicky po prvý raz stanú dvaja černošskí gayovia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Demokratov za štát New York budú v Snemovni reprezentantov - dolnej komore amerického Kongresu - zastupovať 32-ročný Ritchie Torres a a 33-ročný Modair Jones. Torres bol zvolený ako zástupca 15. kongresového obvodu, pod ktorý spadá aj časť New Yorku. Jones bude zastupovať 17. kongresový obvod tohto štátu.



Torres, ktorého otec pochádza z Portorika, sa tak tiež stal prvým Latinoameričanom, hispáncom a zároveň aj homosexuálnom v americkom Kongrese.



Obaja muži pochádzajú zo skromných pomerov a vyrastali len s jedným z rodičov, čo počas svojej kampane aj často prízvukovali. Napriek sťaženej životnej situácii sa Jones neskôr stal absolventom Stanfordskej a Harvardskej univerzity.



Do Snemovne reprezentantov sú volení zástupcovia jednotlivých štátov USA, ktorí si kreslá rozdelia na základe počtu ich obyvateľov. Snemovňa má 435 členov a voľby do nej sa uskutočňujú každé dva roky. Tento rok sa uskutočnili súčasne s prezidentskými voľbami, v ktorých súperia úradujúci prezident Donald Trump a demokrat Joe Biden. Víťaz volieb je nateraz stále neznámy.