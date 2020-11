Dve malé obce v New Hampshire už oznámili výsledky volieb

Washington 3. novembra (TASR) - Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden získal všetkých päť hlasov v malej obci Dixville Notch v štáte New Hampshire. V neďalekej obci Millsfield podporilo 16 voličov úradujúceho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa a piati Bidena. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Tieto dve obce v New Hamsphire na severovýchode USA tradične využívajú právo obcí s menej ako 100 obyvateľmi otvoriť volebné miestnosti o polnoci miestneho času (6.00 h SEČ).



V ostatných volebných miestnostiach sa hlasovanie začína neskôr. Ako prvé otvorili niektoré miestnosti v americkom štáte Vermont - už o 5.00 h miestneho času (11.00 h SEČ), uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC. V ostrovnom štáte Havaj v Tichom oceáne sa hlasovanie začne až o 18.00 h SEČ (7.00 h miestneho času) a volebné miestnosti budú otvorené do 19.00 h (streda 6.00 h SEČ).



V siedmich štátoch USA sa hlasovanie skončí o 19.00 h miestneho času (streda 1.00 h SEČ), píše na svojej webovej stránke stanica NBC News. Patrí medzi ne i Florida, ktorá je jedným z tzv. kľúčových štátov.



Volebne miestnosti v Kalifornii na juhozápade USA zatvoria o 8.00 h miestneho času (streda 5.00 h SEČ).



Američania v utorok rozhodujú o tom, či úradujúci prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Jeho vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu (2009 - 2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.