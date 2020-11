Extrémistické skupiny avizovali prítomnosť v kľúčových štátoch USA

Washington 3. novembra (TASR) – Kampaň úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa vyzvala občanov, aby sledovali a dozerali na priebeh hlasovania v kľúčových štátoch. Podobnú výzvu adresovali svojim prívržencom aj pravicové extrémistické skupiny. Informoval o tom v utorok americký denník USA Today.



Trump už mesiace bez akýchkoľvek dôkazov varuje pred volebnými podvodmi. Jeho kampaň pre účely monitorovania volebných miestností zorganizovala 50 000 dobrovoľníkov, ktorí sa mohli prihlásiť cez portál Armáda pre Trumpa. Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Joe Biden tieto kroky kritizoval a označil za pokus o zastrašovanie voličov.



Extrémistické skupiny avizovali, že ich členovia budú dohliadať na priebeh volieb v kľúčových štátoch, ako sú Michigan, Pensylvánia a Wisconsin, uvádza americký Inštitút pre výskum a vzdelávanie v oblasti ľudských práv (IREHR), ktorý tieto hnutia monitoruje. V spomínaných štátoch – spolu so štátmi Georgia a Oregon – existuje najvyššie riziko násilností súvisiacich s voľbami vyvolaných takýmito samozvanými skupinami, uvádza sa v štúdii americkej organizácie MilitiaWatch. Podľa Kristen Clarkovej z organizácie Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, sú však obavy z násilných stretov v deň volieb prehnané.



Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v októbri varovalo, že volebné miestnosti môžu byť terčom extrémistov. Šéf polície v štáte Baltimore Michael Harrison a starostka Chicaga Lori Lightfootová pre USA Today povedali, že sú na podobné prípady pripravení.



Američania v utorok rozhodujú o tom, či úradujúci prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Jeho vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu (2009 – 2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.