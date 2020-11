Finálne výsledky volieb v ovplyvnia hlasy v kľúčových štátoch USA

Washington 4. novembra (TASR) - Viacero kľúčových amerických štátov ešte čaká na výsledky prezidentských volieb a obe strany - republikáni a demokrati - sa zhodujú, že na určenie víťaza je potrebné spočítať ich hlasy. Informovala o tom v stredu stanica BBC.



Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v utorňajších prezidentských voľbách podľa odhadov zvíťazil v kľúčovom štáte Florida, pripomína BBC.



Trump na základe predbežných výsledkov získal podporu 213 voliteľov, jeho súper demokratický kandidát Joe Biden 220. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov.



Americký prezident Trump v stredu ráno na sociálnej sieti obvinil demokratov, že sa snažia "ukradnúť voľby" a vyhlásil, že očakáva svoje "veľké víťazstvo". Twitter tento príspevok označil za "zavádzajúci".



Trumpovi by sa na základe odhadov malo dariť lepšie v južných štátoch vrátane Floridy. Pozornosť sa podľa BBC sústredí na stredozápade USA, kam patria i Michigan, Pennsylvánia a Wisconsin. Tam sa demokratom zvyčajne darilo, avšak demokratická kandidátka Hillary Clintonová tam v roku 2016 prehrala.



Za víťaza amerických prezidentských volieb v dôležitom štáte Arizona vyhlásila televízna stanica Fox News v stredu ráno bývalého viceprezidenta (2009-2017) Bidena.



Z hľadiska volieb do Senátu bývalý americký astronaut Mark Kelly podľa BBC oznámil svoje víťazstvo v štáte Arizona, kde sa uchádzal o zvolenie. Do Senátu sa podľa priebežných výsledkov vracia aj predseda justičného výboru Senátu Lindsey Graham, ktorý svojim podporovateľom povedal, že "má cieľ". Graham je členom Senátu od roku 2003 a je kľúčovým spojencom Trumpa, pripomína BBC.