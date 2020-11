Washington 6. novembra (TASR) – Americký štát Georgia opäť zráta všetky hlasy odovzdané v prezidentských voľbách USA. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štátneho tajomníka tohto štátu, podľa ktorého sú výsledky volieb v Georgii príliš tesné.



„Keďže je rozdiel takýto tesný, dôjde k prepočítaniu hlasov v Georgii," uviedol štátny tajomník Brad Raffensperger, ktorý v štáte dohliada na priebeh volieb. Prepočet sa týka aj volieb do amerického Kongresu. Georgia je jediný štát USA, ktorý si tento rok volil aj oboch svojich zástupcov v Senáte.



V Georgii sa hlasy obvykle neprepočítavajú automaticky. O spustenie tohto procesu musí požiadať porazený kandidát, pričom rozdiel nemôže byť vyšší ako 0,5 percentuálneho bodu. Momentálne majú v tomto štáte obaja kandidáti 49,4 percenta hlasov, pričom demokratický kandidát Joe Biden vedie o približne 2000 hlasov. Podľa CNN tam v piatok podvečer zostávalo nezrátaných už len niečo vyše 4000 hlasov.



Predstavitelia štátu Georgia zdôraznili, že rozhodnutie o prepočítaní hlasov bolo prijaté iba kvôli mimoriadne tesnému rozdielu medzi oboma kandidátmi. Podľa nich však nič nenasvedčuje, že by v tomto štáte došlo počas prezidentských volieb k rozsiahlym alebo vážnym volebným podvodom, ako sa to snaží tvrdiť Trumpov volebný štáb.



Prerátavanie hlasov v Georgii môže podľa agentúry DPA trvať až do konca novembra.



Biden však môže voľby vyhrať aj bez Georgie. K víťazstvu mu stačí 20 voliteľov štátu Pensylvánia, v ktorom momentálne vedie o 9033 hlasov, informovala televízia Fox News.



Bidenov náskok v štáte Arizona (11 voliteľov) sa znížil, avšak stále vedie o viac ako 43 000 hlasov. Bývalý viceprezident navyše vedie aj v Nevade (6 voliteľov), a to o viac ak 11 438 hlasov.



Trump si náskok udržuje už len v Severnej Karolíne (15 voliteľov) a na Aljaške (traja volitelia).