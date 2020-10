V amerických prezidentských voľbách hlasovalo takmer 60 miliónov ľudí

Washington 26. októbra (TASR) – Takmer 60 miliónov občanov USA už odovzdalo svoj hlas v prezidentských voľbách pred ich riadnym termínom 3. novembra. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na portál United States Elections Project, ktorý vytvoril Michael McDonald, profesor politológie pôsobiaci na Floridskej univerzite.



Podľa McDonalda hlasovalo už 59,3 milióna voličov. To je podľa nezávislej vládnej agentúry Election Assistance Commission viac ako 57 miliónov voličov, ktorí v roku 2016 hlasovali s predstihom alebo poštou.



Lídrom je štát Texas, kde sa na voľbách už zúčastnilo 7 193 582 Američanov. Nasledujú štáty Kalifornia (6 500 191), Florida (5 722 406) a Severná Karolína (3 100 374). Hranica milióna zúčastnených voličov bola prekročená v štátoch Georgia, Michigan, Wisconsin, Virgínia, Illinois, Ohio, Pensylvánia, Tennessee, New Jersey, Arizona, Colorado, Washington, Minnesota a Massachusets.



Stránka Elections Project predpovedá, že účasť na prezidentských voľbách v tomto roku by mohla dosiahnuť 150 miliónov voličov. Vo voľbách v roku 2016 bolo odovzdaných asi 137 miliónov hlasovacích lístkov.



Američania budú 3. novembra voliť aj 435 členov Snemovne reprezentantov, 35 zo 100 senátorov a viceprezidenta USA. O najvyšší post v krajine sa uchádzajú súčasný republikánsky prezident Donald Trump a demokrat Joe Biden.