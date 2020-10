Johnson popiera, že odkladá dohodu s EÚ pre americké voľby

Londýn 27. októbra (TASR) – Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že prezidentské voľby v Spojených štátoch nemajú žiaden vplyv na prebiehajúce rokovania o vzťahoch s EÚ. Poprel tak tvrdenie denníka The Observer, ktorý napísal, že Johnson odkladá uzatvorenie pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ, pretože čaká na výsledok volieb v USA.



„Dohoda s EÚ a voľby v USA sú dve rozdielne veci," citoval Johnsona v pondelok magazín Der Spiegel.



Podľa článku novín The Observer z uplynulého víkendu by Británia s EÚ dohodu neuzavrela len v tom prípade, ak by voľby v USA znova vyhral Donald Trump, ktorý je stúpencom brexitu. Ak by sa opäť stal prezidentom, Johnson by následne uzavrel obchodnú dohodu so Spojenými štátmi.



Trumpov demokratický protikandidát Joe Biden je naopak viac naklonený Európskej únii. Jeho administratíva by sa preto zamerala skôr na obnovu vzťahov s EÚ, ktoré Trump v posledných rokoch oslabil, ako na uzavretie dohody s Britániou.



To, že Johnson vyčkáva s uzavretím dohody do výsledku volieb v USA, si myslí aj bývalý britský veľvyslanec pri EÚ Ivan Rogers, napísal v sobotu denník The Guardian. Ak by vo voľbách 3. novembra zvíťazil Biden, vrátil by podľa neho Berlín, Paríž a Brusel späť do centra pozornosti USA. „Nie však nekriticky, keďže USA budú mať stále vážne námietky voči prístupu EÚ k otázkam hospodárstva a bezpečnosti," uviedol Rogers.



Londýn a Brusel sa v rokovaniach o uzavretí dohody o nových obchodných vzťahoch nezhodujú v otázkach pravidiel hospodárskej súťaže, dohľadu nad ich uplatňovaním a tom, aký prístup budú mať rybárske flotily z EÚ k britským vodám.



Británia chce znovu získať suverenitu nad svojimi vodami a odmieta právny dohľad EÚ, pričom zdôrazňuje, že chce mať len jednoduchú obchodnú dohodu, akú Únia podpísala napríklad s Kanadou. EÚ však tvrdí, že postavenie Británie je úplne iné, ako je tomu v prípade Kanady.



Nedosiahnutie dohody by znamenalo, že obchod medzi Britániou a EÚ by prebiehal na základe podmienok Svetovej obchodnej organizácie, a teda s kvótami a vyššími clami. To by mohlo mať ničivý účinok na ekonomiky jednotlivých krajín oslabené pandémiou COVID-19.