Haman: Mexickí imigranti budú mať za Bidena pokojnejší spánok

Mexiko/Washington/Praha 30. októbra (TASR) – S nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v Spojených štátoch vyvstáva otázka, ako by ich výsledok ovplyvnil bilaterálne vzťahy medzi USA a Mexikom.



Mexiko je spomedzi krajín Latinskej Ameriky hlavným obchodným partnerom Spojených štátov, preto je vzťah budúceho amerického prezidenta s južným susedom svojej krajiny kľúčový, uviedol pre TASR Michael Haman z Katedry politológie na Univerzite Hradec Králové, ktorý pôsobí na oddelení latinskoamerických štúdií.



Donald Trump dal najavo svoj postoj voči Mexičanom už počas svojej predvolebnej kampane, predtým, než sa v roku 2016 dostal na post prezidenta USA. Na adresu Mexičanov, najmä mexických migrantov, neraz verbálne zaútočil a označil ich za páchateľov sexuálneho násilia, dodáva Haman. Stavba múru na hraniciach s Mexikom bola jednou z hlavných tém Trumpovej politickej kampane, avšak horúcou politickou témou zostáva i naďalej. Dôkazom je aj paralizácia amerického Kongresu, ku ktorej došlo začiatkom minulého roka v súvislosti s nákladmi na stavbu múru, keď ani republikáni, ani demokrati neboli ochotní ustúpiť zo svojich požiadaviek.



Haman zároveň poukázal na fakt, že mexický ľavicový prezident Andrés Manuel López Obrador si nakoniec s Trumpom vytvoril solídny vzťah, pričom vlani sa obe strany dohodli na revízii Severoamerickej dohody o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou.



Trump zároveň donútil mexického prezidenta zmeniť politiku voči stredoamerickým migrantom, ktorých Mexiko už voľne nepúšťa k hraniciam USA a sú tak nútení zostať v Mexiku. Otázne podľa Hamana je, do akej miery dokáže mexický prezident vzdorovať americkému tlaku, ak dôjde k Trumpovým hrozbám o zavedení obchodných cieľ na mexický tovar. Ak by bol do funkcie prezidenta USA zvolený Trump, nedajú sa očakávať veľké zmeny, zhrnul Haman.



Osobné vzťahy mexického prezidenta a Joea Bidena môžu byť však podľa Hamana zľahka naštrbené po tom, čo sa mexický prezident tohto roku počas návštevy Washingtonu odmietol stretnúť s Bidenom. Haman však dodáva, že tento fakt politické vzťahy oboch krajín neovplyvní. Nelegálni imigranti v USA budú mať podľa neho pod Bidenovou administratívou pokojnejší spánok a nemusia sa toľko obávať deportácie.



Najväčší rozdiel v postojoch kandidátov voči Mexiku vidí Haman v oblasti imigrácie. Trumpova administratíva by podľa neho pokračovala v ostrých zákrokoch proti migrantom nachádzajúcim sa na území USA bez náležitých dokumentov, ale aj v reštrikciách v oblasti legálnej migrácie. Biden, naopak, sľubuje, že Trumpovu migračnú politiku kompletne zmení. Haman sa však domnieva, že táto úloha nebude vôbec jednoduchá vzhľadom na to, že Trump už zaviedol regulácie, ktoré sa môžu zmeniť len právnou cestou.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických sú naplánované na 3. novembra. Voliči budú rozhodovať o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu (2009-2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.