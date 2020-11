Novozvolený prezident Joe Biden sa v piatok dožíva 78 rokov

Washington 20. novembra (TASR) – Novozvolený americký prezident Joe Biden sa v piatok dožíva 78 rokov, píše agentúra AP a pripomína, že Biden presne o dva mesiace (20. januára 2021) oficiálne nastúpi do úradu. Úrad prevezme ako najstarší prezident v dejinách USA.



Ronald Reagan v roku 1989 svoje pôsobenie v Bielom dome ukončil vo veku 77 rokov a 349 dní, pripomína AP. Reagan bol prezidentom od roku 1981, keď do úradu nastúpil ako 69 ročný.



Biden sa narodil 20. novembra 1942 v meste Scranton v americkom štáte Pensylvánia v rodine predajcu automobilov ako najstarší zo štyroch súrodencov.



V roku 1972 uspel po prvýkrát vo voľbách do Senátu Spojených štátov amerických v štáte Delaware, kam sa jeho rodina presťahovala, keď mal 10 rokov. Stal sa tak šiestym najmladším americkým senátorom v histórii. V Senáte následne strávil nepretržite 36 rokov, až do januára 2009, kedy na funkciu – ako novozvolený viceprezident USA počas pôsobenia Baracka Obamu v rokoch 2009 až 2017 – rezignoval.



Bidenova žena Neilia a dcéra Naomi zomreli pri dopravnej nehode v roku 1972 a jeho dvaja synovia Beau a Hunter utrpeli zranenia. V júli 1977 sa oženil po druhýkrát s učiteľkou Jill Tracy Jacobsovou, s ktorou má dcéru Ashley.



Joe Biden 25. apríla 2019 oficiálne oznámil, že sa bude uchádzať o kandidatúru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách a 18. augusta 2020 bol oficiálne nominovaný ako prezidentský kandidát za Demokratickú stranu.



V prezidentských voľbách 3. novembra porazil svojho republikánskeho protikandidáta Donalda Trumpa, ktorý je od neho mladší o necelé štyri roky. Agentúra AP pripomína, že vek oboch kandidátov sa spomínal aj počas volebnej kampane. Trump viackrát upozornil na Bidenove chyby, označil ho za psychicky zničeného a neschopného viesť krajinu. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta, sa zíde 14. decembra.