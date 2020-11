Odvolací súd zamietol Trumpovu námietku proti voľbám v Pensylvánii

Philadelphia 28. novembra (TASR) – Federálny odvolací súd v meste Philadelphia zamietol v piatok ďalší z pokusov tímu amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátiť výsledok prezidentských volieb v štáte Pensylvánia. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Trumpov tím právnikov už oznámil, že sa odvolá na Najvyššom súde USA – napriek tomu, že podľa verdiktu sudcov vo Philadelphii tvrdenia o neférovosti volieb nemajú žiadne opodstatnenie.



„Slobodné, férové voľby sú životnou miazgou našej demokracie. Obvinenia z neférovosti sú vážne. Ale ak niekto voľby označí za neférové, to ešte neznamená, že také aj boli. Obvinenia si vyžadujú určité svedectvá a potom dôkazy. Nemáme ani jedno," napísal v odôvodnení verdiktu za trojčlenný senát Stephanos Bibas, sudca federálneho odvolacie súdu vo Philadelphii (v Pensylvánii), ktorého nominoval samotný Trump. Všetci členovia senátu sú nominanti republikánskych prezidentov, pripomenula AP.



Trumpovi právnici vrátane Rudyho Giulianiho argumentovali, že prezidentské voľby v roku 2020 poznačili rozsiahle podvody v štáte Pensylvánia. Avšak nepredložili na súde žiadne hmatateľné dôkazy. „Prezidenta vyberajú voliči, nie právnici," napísal Binas v odôvodnení.



Predstavitelia Pennsylvánie v utorok 24. novembra oznámili, že už oficiálne osvedčili sčítanie hlasov, a to v prospech novozvoleného prezidenta Joea Bidena z Demokratickej strany, ktorý v tomto štáte porazil Trumpa o vyše 80 000 hlasov. V celých USA Biden a jeho kandidátka na úrad viceprezidenta Kamala Harrisová dostali takmer 80 miliónov hlasov voličov, čo je rekord v amerických prezidentských voľbách.



Výsledky prezidentských volieb z 3. novembra musí oficiálne potvrdiť všetkých 50 amerických štátov, kým sa 14. decembra zíde Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie. Akákoľvek námietka voči výsledkom musí byť vyriešená do 8. decembra. Biden s výrazným náskokom vyhral na počet voliteľov aj na počet hlasov amerických voličov.