Pelosiová nazvala Bidena novozvoleným prezidentom

Washington 6. novembra (TASR) – Demokratická predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová nazvala v piatok demokrata Joea Bidena novozvoleným prezidentom Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.povedala Pelosiová novinárom po tom, čo Biden začal nad prezidentom Donaldom Trumpom viesť v kľúčovom štáte Pensylvánia. Ak by Biden vyhral v Pensylvánii, podľa CNN by už mal dosť voliteľov na to, aby sa stal 46. prezidentom Spojených štátov.vyhlásila Pelosiová s tým, že ju teší výsledok volieb, ktorý sa blíži.Nancy Pelosiová na tlačovej konferencii podľa stanice Sky News povedala, že demokrati po tom, čo prišli výsledky, vedeli, že (Trump) bude robiť problémy. Obvinila pritom prezidenta USA zo snahy zničiť dôveryhodnosť volieb.