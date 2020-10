Trump vs Biden. Predčasne bolo odovzdaných už vyše 21 miliónov hlasov

Washington 16. októbra (TASR) - Vyše 21 miliónov ľudí v USA už do piatka odovzdalo hlas v prezidentských voľbách, pričom využili rôzne možnosti predčasného hlasovania. Do oficiálneho dňa volieb zostávajú len vyše dva týždne, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Údaje od webovej stránky Elections Project znamenajú, že zatiaľ bolo odovzdaných 15,7 percenta z celkového počtu hlasov spočítaných v prezidentských voľbách v roku 2016.



Tento rok sa zvýšil počet hlasov odovzdaných poštou alebo hodených do rozposlaných urien, čo sčasti spôsobila pandémia nového koronavírusu, ale tento trend silnel v USA už niekoľko posledných volieb.



Takisto to však môže naznačovať, že voliči sa tento rok jednoducho pevne rozhodli oveľa skôr pred volebným dňom - a v počtoch, ktoré boli v minulosti nevídané.



Zaznamenané boli tiež dlhé rady v niektorých štátoch, ktoré umožňujú osobne predčasne hlasovať, ako napríklad štát Georgia.



Údaje zároveň naznačujú, že tento rok predčasne hlasoval takmer štvornásobný počet ľudí v porovnaní s rovnakým časovým bodom pred voľbami v roku 2016.



Celoštátne prieskumy verejnej mienky naznačujú, že prezident Donald Trump, republikánsky kandidát, výrazne zaostáva za demokratickým nominantom Joeom Bidenom, neraz o nízke dvojciferné číslo.



V kľúčových nerozhodnutých štátoch, v ktorých kandidát musí zvíťaziť, ak chce získať Biely dom, je tento súboj tesnejší. Biden však stále vedie a Trumpova cesta k znovuzvoleniu vyzerá čoraz neschodnejšia, píše DPA.