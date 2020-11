Prepočítanie hlasov vo Wisconsine stálo Trumpa 3 milióny dolárov

Na archívnej snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa počas zhromaždenia v Beverly Hills 7. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Madison 18. novembra (TASR) - Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa zaplatila volebnej komisii v americkom štáte Wisconsin poplatok vo výške troch miliónov dolárov za prepočítanie hlasov vo volebných okrskoch Milwaukee a Dane. Trumpov tím sa v žiadostiach o prepočítanie hlasov odvoláva na nepodložené tvrdenia o manipulácii s hlasovacími lístkami. Informovala o tom agentúra AP a denník The Guardian." uviedol právny zástupca Trumpovej kampane Jim Troupis. Integrite výsledkov volieb podľa neho nemožno dôverovať bez prepočítania hlasov v spomínaných okrskoch a jednotných celoštátnych pravidiel pre posudzovanie spracovávania hlasov zaslaných poštou."" dodal.V okrskoch Milwaukee a Dane získal novozvolený americký prezident Joe Biden dohromady 577.455 hlasov v porovnaní s vyše 200.000 hlasmi, ktoré tam získal Trump. Biden dostal celkovo vo Wisconsine o zhruba 20.000 hlasov viac, ako dosluhujúci prezident. Predložením potrebnej dokumentácie plánujú členovia Trumpovej kampane formálne požiadať o prepočítanie hlasov v stredu večer miestneho času.Prepočítavanie hlasov by sa po tom, ako ho schváli predseda tamojšej volebnej komisie, mohlo začať už vo štvrtok, najneskôr v sobotu. Malo by však byť hotové do 1. decembra.Proces prepočítania hlasov vo Wisconsine i v celej krajine v minulosti ovplyvnil výsledky volieb iba minimálne, pripomína AP. V roku 2016 prinieslo opätovné prepočítanie vo Wisconsine Trumpovi ďalších 131 hlasov.Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov a porazil tak svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Trumpa. Informovali o tom v sobotu 7. novembra americké médiá vrátane televíznej stanice CNN a tlačovej agentúry AP.Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta a Kamalu Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra.