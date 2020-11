Voľby USA:Prepočítanie hlasov závisí od štátov, môže trvať do decembra

Washington 6. novembra (TASR) - Prepočítanie volebných hlasov v USA závisí od pravidiel v konkrétnych štátoch. Požiadať oň môže porazený kandidát, politická strana alebo voliči na základe petície. Niektoré štáty takúto možnosť vôbec nepovoľujú. Porazený kandidát sa v nich môže odvolať na súd. V prípade tohtoročných amerických prezidentských volieb sa všetky prepočítania hlasov musia skončiť do 8. decembra, pričom 14. decembra sa formálne zíde Zbor voliteľov, ktorý zvolí prezidenta a viceprezidenta na ďalšie funkčné obdobie. Uvádza to na svojej webovej stránke mimovládna organizácia Národná konferencia štátnych zákonodarných zborov (NCSL).



Prezidentské voľby v USA, v ktorých súperí súčasný prezident a republikánsky kandidát Donald Trump a jeho demokratický protikandidát Joe Biden, so sebou už priniesli žaloby v súvislosti so zastavením sčítavania hlasov. Federálny súd v americkom štáte Pensylvánia vo štvrtok zamietol žalobu Republikánskej strany, ktorá vo Filadelfii žiadala zastaviť sčítavanie hlasov bez prítomnosti republikánskych pozorovateľov, uviedla agentúra Reuters. Súdy v amerických štátoch Georgia a Michigan už predtým zamietli žaloby Trumpovho volebného tímu.



V štáte Wisconsin Donald Trump už požiadal o prepočítanie hlasov, keďže Biden v ňom podľa CNN vyhral o menej ako jeden percentuálny bod.



V Pensylvánii je na prepočítanie hlasov potrebná petícia, ktorú podpísal určený počet registrovaných voličov, uvádza NCSL. Hlasy sa v tomto štáte prepočítavajú automaticky, keď je rozdiel v počte hlasov medzi kandidátmi menší ako 0,5 percenta z celkového počtu voličských hlasov v uvedenom štáte. Rovnaké podmienky musia byť splnené i v štáte Georgia, kde však o prepočítanie musí následne požiadať porazený kandidát. Petícia je potrebná aj v štáte Massachusetts.



V štáte Michigan je rozdiel potrebný na automatické prepočítanie hlasov stanovený na 2000 hlasov. O prepočítanie však môže požiadať aj prezidentský kandidát rovnako ako v Severnej Karolíne, píše CNN.



Celkom 43 štátov a dištrikt Kolumbia porazenému kandidátovi, voličovi alebo ďalším osobám povoľuje požiadať o prepočítanie. V niektorých štátoch musí byť rozdiel v počte hlasov medzi oboma kandidátmi v presne vymedzenom rozmedzí na to, aby porazený kandidát mohol požiadať o prerátanie.



Štáty Connecticut, Florida, Havaj, Illinois, Južná Karolína, Mississippi a New York prepočítanie hlasov neumožňujú, píše NCSL. V Arizone a Tennessee je prepočítanie možné len na základe rozhodnutia súdu. V Arizone sa hlasy prepočítavajú automaticky v prípade, že rozdiel v hlasoch medzi kandidátmi je menší ako 0,1 percenta, uvádza na stránke stanica CNN.