Prvá dáma USA hlasovala na Floride, prišla bez rúška

Washington 3. novembra (TASR) – Prvá dáma USA Melania Trumpová odovzdala v utorok svoj hlas v prezidentských voľbách vo volebnej miestnosti v Palm Beach v americkom štáte Florida. Informoval o tom spravodajský portál The Hill.



Portál vo svojej správe upriamil pozornosť aj na to, že Trumpová, ktorá sa pred nedávnom zotavila z nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, nemala pri vstupe do volebnej miestnosti dýchacie cesty prekryté rúškom ani iným spôsobom.



Na otázku reportéra, prečo nehlasovala predčasne so svojím manželom na Floride, Trumpová odpovedala, že dnes je deň volieb a preto sa rozhodla prísť a hlasovať.



Prezident Trump, ktorý vlani presunul svoje trvalé bydlisko z New Yorku do okresu Palm Beach, zahlasoval vo voľbách predčasne už 24. októbra na Floride.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že na Floride sa v prezidentských voľbách odohrá veľmi tesný súboj medzi republikánskym kandidátom Trumpom a nominantom Demokratickej strany Joeom Bidenom. Štát Florida považujú pritom republikáni za kľúčové bojisko pre Trumpovo znovuzvolenie.



Trumpova manželka strávila posledných niekoľko dní predvolebnej kampane agitovaním v prospech svojho manžela. Svoj hlavný prejav v rámci predvolebnej kampane predniesla pred týždňom v Pensylvánii. Neskôr sa po boku prezidenta objavila aj na predvolebnom zhromaždení na Floride.



Možnosť predčasne odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách využili aj viceprezident USA Mike Pence a druhá dáma Karen Penceová, ktorí hlasovali 23. októbra vo svojom domovskom štáte Indiana.