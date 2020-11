Raper Kanye West získal 0,4 percenta hlasov

New York 4. novembra (TASR) – Výsledok prezidentských volieb v USA stále nie je známy, osud jedného z prezidentských kandidátov je však už jasný – raper Kanye West ich určite nevyhral.



Ako v stredu informovala agentúra AFP, získal približne 60 000 hlasov z 12 amerických štátov, v ktorých sa mu podarilo splniť všetky právne náležitosti a stať sa kandidátom volieb.



Hviezde hip hopu a módnemu návrhárovi patrí 0,4 percenta odovzdaných hlasov. Podľa denníka The New York Times najviac priaznivcov – asi 10 000 – mal v štáte Tennessee.



Podľa AFP Westa tento výsledok nijako neodrádza. Na sociálnej sieti Twitter totiž zverejnil príspevok s fotografiou, ktorá ho zachytáva pred mapou USA rozdelenou na štáty vyznačené červenou a modrou farbou – podľa toho, či v nich vyhral republikánsky kandidát Donald Trump alebo jeho vyzývateľ z radov demokratov Joe Biden. Fotografiu sprevádza text KANYE 2024, čo je zjavne narážka na budúce prezidentské voľby v USA.



Tento 43-ročný raper sa do boja o získanie nominácie pustil 4. júla, nemal však ani program, ani podporu žiadnej politickej strany. Jeho kampaň bola rozpačitá hneď od začiatku. Už na prvom stretnutí s voličmi sa Kanye West rozplakal, keď priznal, že žiadal od svojej manželky Kim Kardashianovej, aby podstúpila interrupciu, keď čakala ich spoločnú dcéru North.



Vo svojom prejave na úvod kampane sa Kanye West venoval aj známej americkej abolicionistke a aktivistke Harriet Tubmanovej, ktorá podľa neho v skutočnosti nikdy reálne neoslobodila otrokov, len zariadila, aby pracovali pre iných belochov.



Kanye West splnil kritériá pre zaradenie do prezidentských volieb iba v 12 z celkovo 50 štátov americkej Únie. Matematicky nemal žiadnu šancu byť zvolený za prezidenta. Niektorí stúpenci Donalda Trumpa však dúfali, že 43-ročný raper odoberie Bidenovi aspoň malú časť hlasov voličov tmavej pleti.



Kanye West bol jedným z mála ľudí zo zábavného priemyslu, ktorí vyjadrujú podporu republikánom. V roku 2018 sa s Trumpom stretol v Oválnej pracovni Bieleho domu – ako poznamenala agentúra AFP, išlo o „surrealistické stretnutie", ktoré zahŕňalo priateľské objatia a chvastanie sa pred kamerami. V roku 2019 však Kanye West uviedol, že jeho podpora pre Trumpa mala len oklamať demokratov.