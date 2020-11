Republikáni sú znepokojení Trumpovými vyjadreniami

Washington 4. novembra (TASR) - Viacerí vysoko postavení predstavitelia Republikánskej strany a konzervatívni politickí komentátori sú znepokojení z vyjadrenia, v rámci ktorého sa americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



"Tieto voľby sme vyhrali," vyhlásil Trump v mimoriadnom príhovore vo Východnej miestnosti Bieleho domu. Milióny hlasov však ešte nie sú spočítané, pripomína BBC.



Trump vo svojom príhovore taktiež napadol proces sčítavania hlasov a uviedol, že skupina ľudí sa usiluje odoprieť volebné právo jeho podporovateľom, píše stanica CNN.



Trump podľa toho istého média bez predloženia dôkazov tvrdil, že v súvislosti s voľbami nastal podvod. "Je to hanba pre našu krajinu," povedal prezident a dodal, že sa v súvislosti s volebnými výsledkami plánuje obrátiť na Najvyšší súd USA.



Bývalý guvernér štátu New Jersey Chris Christie prezidentov príhovor označil za "nesprávny krok". "Je to zlé strategické rozhodnutie, je to zlé politické rozhodnutie," povedal Christie. Bývalého republikánskeho senátora Pennsylvánie Ricka Santoruma Trumpove vyjadrenia "veľmi znepokojili". Použitie slova podvod je podľa neho nesprávne.



Konzervatívny politický komentátor a kritik Trumpa Ben Shapiro prezidentove vyjadrenia na sociálnej sieti označil za "hlboko nezodpovedné". Benjamin Ginsberg, právnik zastupujúci Republikánsku stranu, zase zdôraznil, že prezident Trump "by mal povoliť spočítanie všetkých hlasov".