Štát Georgia znovu potvrdil výsledky a víťazstvo Bidena

Washington 8. decembra (TASR) – Americký štát Georgia znovu oficiálne osvedčil výsledky prezidentských volieb z 3. novembra a potvrdil, že tam zvíťazil demokratický novozvolený prezident Joe Biden. Vo vyhlásení pre tlač to v pondelok napísal štátny tajomník Georgie Brad Raffensperger, ktorého citovala agentúra Reuters.



Znovuosvedčenie nasledovalo po strojovom prepočítaní hlasov, ktoré po oficiálnom prvom sčítaní hlasov a po audite zahŕňajúcom ručné prepočítanie žiadal volebný štáb úradujúceho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa uchádzal o druhé funkčné obdobie v Bielom dome. Obe prepočítania potvrdili víťazstvo Bidena v štáte Georgia, uvádza sa v tlačovom vyhlásení.



Raffensperger už koncom novembra povedal, že Trump má na prepočítanie zákonný nárok, pretože Biden zvíťazil v tomto štáte o menej než 0,5 percenta hlasov.



Aj najnovšie sčítanie ukázalo, že Biden v Georgii porazil Trumpa o približne 12 000 z asi piatich miliónov odovzdaných hlasov, uviedli televízia Fox News a denník New York Times.



Biden je prvým prezidentským kandidátom Demokratickej strany, ktorý zvíťazil v Georgii od roku 1992. V tomto južanskom štáte USA, ktorý väčšinou hlasuje za republikánskych kandidátov, sa to v uvedenom roku naposledy podarilo Billovi Clintonovi.



Trump a ďalší členovia Republikánskej strany tvrdili, že pri prezidentských voľbách v Georgii došlo k podvodom, dôkazy o tom však nepredložili. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za nového prezidenta USA, sa zíde 14. decembra.