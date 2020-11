Stoltenberg pozval Bidena na summit NATO do Bruselu

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Brusel 30. novembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Joe Biden, ktorý sa ujme úradu v januári budúceho roka, dostal v pondelok pozvánku na summit NATO, ktorý by sa mal uskutočniť v Bruseli v prvej polovici roka 2021.Pozvánku budúcemu šéfovi americkej administratívy adresoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rámci tlačovej konferencie zameranej na program dvojdňového zasadnutia ministrov obrany Severoatlantickej aliancie (1.-2.12)." uviedol Stoltenberg počas online tlačovej konferencie." dodal. Na konkrétnom termíne konania summitu sa musia spojenci ešte dohodnúť.Stoltenbergove slová sú reakciou na rozhodnutie dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce ešte pred odchodom z funkcie znížiť počet amerických účastníkov misie NATO v Afganistane. Nebojová misia s názvom Rozhodná podpora má v súčasnosti 11.000 vojakov, z ktorých viac ako polovica sú vojaci z iných spojeneckých krajín." vysvetlil generálny tajomník NATO. Upozornil však, že Aliancia nemá žiadnu záruku, že afganské mierové rokovania budú nakoniec úspešné, čo by po prípadnom stiahnutí sa jednotiek NATO znamenalo, že Afganistan sa stane novým útočiskom pre teroristov pripravujúcich útoky proti západným krajinám. To by zároveň predstavovalo zvýšené riziko aj pre ďalšie pôsobenie spojeneckých síl.Na budúcoročnom summite NATO by sa malo hovoriť aj o prispôsobovaní NATO novému globálnemu bezpečnostnému prostrediu, o raste vojenskej moci Ruska, o rozmachu Číny a tiež o napätiach medzi spojencami v rámci Aliancie.