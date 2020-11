Štyri americké štáty zlegalizovali marihuanu

Washington 4. novembra (TASR) – Voliči v amerických štátoch New Jersey, Arizona, Montana a Južná Dakota podporili v referendách, ktoré sa konali v rámci utorňajších prezidentských volieb, legalizáciu marihuany na rekreačné účely.



Oregon sa zase stal vôbec prvým americkým štátom, v ktorom voliči odsúhlasili legalizáciu halucinogénnych húb na lekárske účely. Schválili tam tiež dekriminalizáciu malého množstva tzv. tvrdých drog. Vyplýva to z predbežných výsledkov referend, o ktorých v stredu informovali denník New York Post, televízna stanica CNN a magazín Forbes.



Užívanie marihuany na rekreačné účely tak už bude legálne v dovedna 15 amerických štátoch. Všetky utorňajšie spomínané referendá sú totiž právne záväzné.



V Arizone a Montane pritom budú môcť osoby staršie ako 21 rokov legálne prechovávať do 28 gramov marihuany. Štát New Jersey dosiaľ nestanovil množstvo marihuany, ktoré bude môcť osoba prechovávať. Obyvatelia Južnej Dakoty v utorok schválili legalizáciu marihuany na liečebné a tiež na rekreačné účely. Osoby, ktoré dovŕšili 21 rokov tam budú môcť prechovávať 28 gramov tejto látky, zatiaľ čo registrovaní lekárski pacienti až trikrát toľko, informuje New York Post.



Občania štátu Oregonu, v ktorom je marihuana na rekreačné účely taktiež legálna, v utorok rozhodli o legalizácii halucinogénnych húb na liečebné účely. Zároveň schválili aj dekriminalizáciu malého množstva drog vrátane kokaínu, heroínu či metamfetamínu. Za prechovávanie týchto látok bude po novom hroziť len pokuta vo výške 100 dolárov.



Voliči vo amerických všetkých štátoch hlasovali v utorok v celom rade referend – ktoré sú väčšinou právne záväzné – o rôznych záležitostiach od daňovej politiky až po zákony o drogách, taktiež o 35 kreslách v Senáte, celej Snemovni reprezentantov a o početných štátnych a miestnych úradoch.