Sudca nariadil pošte skontrolovať, či odoslala všetky odovzdané hlasy

Washington 3. novembra (TASR) – Americký federálny súd nariadil v utorok Poštovej službe Spojených štátov (USPS), aby vo vybraných štátoch a okresoch urýchlene zaslala všetky korešpondenčné hlasy, ktoré sa nachádzajú v jej pobočkách. Informovala o tom televízia CNN.



USPS musí začať s kontrolu svojich pobočiek vo vybraných štátoch, kde v ostatných dňoch dochádza k najväčším omeškaniam v zasielaní korešpondenčných hlasov, a to do 15:00 miestneho času. „Cieľom je zaručiť, aby žiadne hlasovacie lístky neboli zdržané a aby sa identifikované hlasovacie lístky okamžite odoslali," uviedol Emmet Sullivan, sudca federálneho dištriktu Kolumbia.



Takéto kontroly už USPS vykonáva aj v siedmich amerických štátoch, ktoré hlasy doručené po 3. novembri považujú za neplatné. Sú to štáty: Michigan, Wisconsin, Georgia, Florida, New Hampshire, Arizona a Maine. Ide o tzv. swing states s tradične vyrovnanou podporou voličov oboch veľkých strán, ktorých hlasovanie je vo voľbách prakticky rozhodujúce.



Americký prezident Donald Trump počas návštevy kancelárii Republikánskeho národného výboru v štáte Virgínia opäť vyslovil požiadavku, že výsledky volieb musia byť známe už 3. novembra, teda ešte počas volebnej noci.



„Musíme mať stanovený dátum, a ten dátum je zhodou okolností 3. novembra," povedal Trump, ktorého citovala agentúra AFP.



Takéto skoré vyhlásenie výsledkov je však veľmi nepravdepodobné, a to najmä v prípade tesného rozdielu medzi Trumpom a jeho demokratickým súperom Joeom Bidenom. Korešpondenčné hlasy sa totiž vo viacerých štátoch USA budú sčítavať ešte aj niekoľko nasledovných dní. Demokratická strana sa pritom obáva, že Trump sa vyhlási za víťaza skôr, než budú známe oficiálne výsledky.



Prezident USA už mesiace bez akéhokoľvek dôkazu tvrdí, že hlasovanie poštou môže vytvoriť priestor pre volebné podvody.