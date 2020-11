Donald Trump: Ak sa rátajú iba legálne hlasy, poľahky som vyhral

Washington 6. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump, ktorý sa uchádzal o znovuzvolenie v utorkových voľbách, na tlačovej konferencii v Bielom dome v noci na piatok vyhlásil, že ak sa berú do úvahy iba "legálne odovzdané hlasy", tak v prezidentských voľbách "poľahky" zvíťazil. Opätovne obvinil Demokratickú stranu, že sa snaží o volebný podvod v prospech svojho kandidáta Joea Bidena.



Z manipulácií taktiež obvinil médiá, korporácie, veľké technologické spoločnosti a tiež prieskumné agentúry.



"Nekonala sa žiadna modrá vlna, ktorú predpovedali prieskumy. Naopak, prišla veľká červená vlna," vyhlásil Trump. Červená je farbou republikánov, modrá farbou demokratov. Trump poukázal na výrazné rozdiely vo volebných výsledkoch oproti prieskumom napríklad v štátoch Florida, Indiana či Ohio, v ktorých zvíťazil napriek tomu, že prieskumy predpovedali jasné víťazstvo Bidena. "Prieskumy boli falošné s cieľom odradiť republikánskych voličov," poznamenal.



V týchto chvíľach prebieha sčítavanie hlasov v niekoľkých rozhodujúcich štátoch. Trump sa posťažoval, že vo viacerých mal výrazný náskok, kým sa rátali iba hlasy odovzdané vo volebných miestnostiach. "Predpovedal som to. Hlasovanie poštou zničilo náš systém," zdôraznil Trump. Vysvetlil, že v niekoľkých štátoch sa zastavilo hlasovanie. "Počkali si, koľko hlasov potrebujú a potom ich akože našli. Je zaujímavé, ako sú všetky tieto hlasovacie lístky jednostranné," povedal.



Pokračoval, že napríklad vo Filadelfii nechali republikánskych pozorovateľov sledovať sčítavanie hlasov z takej diaľky, že museli používať ďalekohľady. "V Detroite nám neumožnili sledovať ani jedno spočítavanie. Okná na miestnostiach zakryli kartónom, aby do nich nebolo vidno," tvrdil.



"Myslím, že tieto voľby poľahky vyhráme," vyhlásil úradujúci prezident. Pripustil však, že jeho tím bude musieť za týmto účelom podať veľa žalob.



Trump predtým naposledy verejne vystúpil v stredu ráno, pričom sa vyhlásil za víťaza volieb ešte predtým, než boli spočítané hlasy vo viacerých štátoch. Už vtedy vyslovil podozrenia, že pri sčítaní hlasov sa chystá podvod v prospech jeho demokratického rivala. Podľa volebných odhadov televízie CNN Trump zatiaľ získal iba 213 voliteľských hlasov, pričom jeho demokratický vyzývateľ ich má 253. Na víťazstvo vo voľbách je potrebných 270 voliteľských hlasov.