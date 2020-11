Voľby USA: Trump naznačil, že by sa po voľbách pokúsil vyhodiť Fauciho

Washington 2. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že by v prípade znovuzvolenia po utorkových prezidentských voľbách možno vyhodil hlavného odborníka Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthonyho Fauciho, s ktorým nezdieľa rovnaké názory na riešenie koronakrízy. Informovala o tom agentúra AP.



Trump na predvolebnom mítingu v meste Opa-locka v americkom štáte Florida vyjadril svoju frustráciu z toho, že v centre pozornosti médií je stále šírenie koronavírusu, ktorý v Spojených štátoch zabil už viac ako 230.000 Američanov. Dav po jeho slovách začal skandovať "Vyhoďte Fauciho".



"Nikomu to nehovorte, ale nechajte ma počkať nejaký čas po voľbách," odpovedal Trump tisíckam svojich priaznivcov a dodal, že oceňuje ich "radu".



Trumpovo vyjadrenie prichádza po tom, čo Fauci znova ostro kritizoval administratívu za tvrdenie, že koniec pandémie je už blízko.



Fauci otvorene povedal, že Trump ignoruje jeho rady týkajúce sa spomalenia šírenia vírusu, a uviedol, že s prezidentom už viac ako mesiac nehovoril. V rozhovore pre denník Washington Post cez víkend expert varoval, že USA v nasledujúcich týždňoch čaká "mnoho utrpenia", a to z dôvodu nárastu počtu prípadov nákazy.



Fauci (79), šéf amerického Národného ústavu pre alergie a infekčné choroby (NIAID), slúžil ako zdravotnícky expert pod šiestimi prezidentmi a je považovaný za jedného z najuznávanejších expertov amerického verejného zdravotníctva.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických sú naplánované na 3. novembra. Voliči budú rozhodovať o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden.