Trump pandémiu zľahčoval a Biden ho krizoval za superšírenie vírusu

Tampa 30. októbra (TASR) – Protikladné prístupy k pandémii COVID-19 predstavili vo štvrtok počas predvolebných zhromaždení v jednom z rozhodujúcich štátov Florida americký prezident Donald Trump a jeho demokratický protikandidát Joe Biden. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump rovnako ako doposiaľ závažnosť pandémie nového koronavírusu opäť zľahčoval a ľuďom odkázal, že ak sa aj nakazia, neskôr im bude lepšie, rovnako ako aj jemu samotnému bolo. Trump, ktorý sa začiatkom októbra tiež infikoval koronavírusom, aj napriek stúpajúcim počtom nakazených v Spojených štátoch odmietol celoplošné obmedzenia verejného života v USA.



„Už nikdy nezavedieme lockdown," vyhlásil v meste Tampa na Floride. Poukázal na to, že čoskoro budú dostupné očkovacie látky či iné liečivá. Odborníci z Trumpovej administratívy však upozorňujú, že to potrvá ešte celé mesiace, píše stanica ORF.



Počet nakazených novým koronavírusom v USA prekročil vo štvrtok deväť miliónov. Ochorenie COVID-19 sa krátko pred prezidentskými voľbami rýchle šíri vo viac ako 20 amerických štátoch. Celkový počet súvisiacich úmrtí prevyšuje 234 000. Spojené štáty sú dlhodobo najviac postihnutou krajinou na svete.



Biden na predvolebných akciách Trumpovi vyčítal, že organizovaním hromadných podujatí ohrozuje životy ľudí. Prezident šíri podľa jeho slov vírus v celej krajine, a to tým, že usporadúva akcie s potenciálom pre superšírenie vírusu. „(Trump) hovorí, že sa blíži doba, keď vírus zmizne; že sa s ním naučíme žiť. Nie, on očakáva, že sa s ním naučíme zomierať," povedal Biden pred svojimi stúpencami v meste Coconut Creek neďaleko Miami.



Účastníci na Bidenových predvolebných mítingoch na Floride museli dodržiavať odstup a zdržiavať sa v blízkosti svojich áut a museli mať na tvári rúška. Na Trumpovom mítingu sa, naopak, zúčastnili tisíce ľudí bez rúšok.



Prieskumu verejnej mienky Reuters/Ipsos, ktorý bol zverejnený v stredu, ukazuje, že Biden pred Trumpom vedie na Floride v tesnom pomere 49 ku 47 percentám.