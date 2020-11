Voľby USA: Trump zatiaľ získal 23 štátov, Biden 18

Donald Trump (213):







Alabama (9)



Arkansas (6)



Florida (29)



Idaho (4)



Indiana (11)



Iowa (6)



Južná Dakota (3)



Južná Karolína (9)



Kansas (6)



Kentucky (8)



Louisiana (8)



Mississippi (6)



Missouri (10)



Montana (3)



Nebraska (5)



Ohio (18)



Oklahoma (7)



Severná Dakota (3)



Tennessee (11)



Texas (38)



Utah (6)



Wyoming (3)



Západná Virgínia (5)

Joe Biden (224):







Colorado (9)



Connecticut (7)



Delaware (3)



Hawaii (4)



Illinois (20)



Kalifornia (55)



Maryland (10)



Massachusetts (11)



Minnesota (10)



New Hampshire (4)



New Jersey (14)



New York (29)



Nové Mexiko (5)



Oregon (7)



Rhode Island (4)



Vermont (3)



Virgínia (13)



Washington (12)



Washington D.C. (3)

Washington 4. novembra (TASR) - Podľa prvých výsledkov utorňajších amerických prezidentských volieb vedie republikán Donald Trump v 23 štátoch a demokratický kandidát Joe Biden v 18, informovala v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na odhady amerických médií.Podľa nich Trump zvíťazil aj v štátoch ako Florida, Texas, Indiana, Kentucky, Missouri a Ohio, kde vyhral aj v roku 2016.Biden zvíťazil vo svojom domovskom štáte Delaware, ako aj v Kalifornii, New Yorku či metropole USA - Washingtone.Výsledky zatiaľ nie sú známe v niekoľkých kľúčových štátoch ako Arizona, Georgia, Michigan, Pensylvánia a Wisconsin.Nasleduje zoznam štátov, v ktorých každý kandidát zvíťazil, a zodpovedajúci počet hlasov voliteľov na základe odhadov amerických médií vrátane CNN, Fox News, MSNBC / NBC News, ABC, CBS a The New York Times.