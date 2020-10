Trumpova administratíva sa nebude snažiť dostať pandémiu pod kontrolu

Washington 26. októbra (TASR) - Šéf kancelárie Bieleho domu Mark Meadows v nedeľu vyhlásil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa nebude snažiť o to, aby dostala šírenie koronavírusu v USA pod kontrolu. Namiesto toho bude pracovať na tom, aby sa znížila úmrtnosť na ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje. Informoval o tom denník The Guardian.



"Nebudeme sa snažiť o to, aby sme pandémiu dostali pod kontrolu," povedal v nedeľu Meadows po tom, čo počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v USA dosiahol nové rekordné hodnoty a počet hospitalizovaných pacientov prudko stúpol v 38 amerických štátoch.



V odpovedi na otázku, prečo vedúci predstavitelia USA zastávajú takýto postoj, Meadows odpovedal: "Pretože je to nákazlivý vírus."



Podľa denníka The Guardian išlo o nezvyčajne otvorené vyjadrenie na danú tému zo strany predstaviteľa Bieleho domu.



Vyjadrenia Marka Meadowsa zazneli v relácii televízie CNN s názvom State of the Union. Meadows sa pritom opakovane vyhýbal odpovediam na otázky, týkajúce sa zodpovednosti Bieleho domu za boj proti šíreniu vírusu.



Snažil sa namiesto toho zdôrazňovať potrebu prostriedkov, ktoré by zmiernili negatívne následky pandémie v USA, vrátane vývoja vakcín a nových liečebných postupov zameraných na zníženie počtu úmrtí.



Koronavírus sa čoraz častejšie objavuje aj v samotnom Bielom dome - v sobotu boli zverejnené informácie, že pozitívny test na koronavírus mal šéf kancelárie amerického viceprezidenta Mikea Pencea Marc Short, ako aj štyria ďalší ľudia z jeho úzkeho okruhu. Nakazil sa aj viceprezidentov poradca Marty Obst. Už predtým sa nakazili i americký prezident Donald Trump, jeho manželka Melania a desiatky ďalších ľudí z prezidentovho okolia.



Napriek tomu, že Pence prišiel do osobného kontaktu s nakazenou osobou, naďalej pokračuje v cestovaní v rámci vrcholiacej kampane pred prezidentskými voľbami, ktoré budú 3. novembra. Pence v nedeľu vystúpil na predvolebnom zhromaždení v meste Kinston v štáte Severná Karolína, kde pozitívne prípady vo svojom okolí nijako nekomentoval. V pondelok zase vystúpi v meste Hibbing v štáte Minnesota a v utorok sa následne opäť vráti na podujatia do Severnej Karolíny.



The Guardian upozorňuje na to, že Penceove cestovné plány sú v rozpore s nariadeniami Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), podľa ktorých by mal 14 dní zostať v karanténe a keď je v kontakte s inými ľuďmi, mal by nosiť rúško. Viceprezidenta však bolo často na verejnosti vidieť bez rúška.



Pence podľa Bieleho domu nemusí zotrvávať v predpísanej karanténe, keďže patrí k "nenahraditeľným zamestnancom". Na otázku, prečo je účasť na predvolebných mítingoch považovaná za "nevyhnutnú" aktivitu, Meadows uviedol, že Pence počas medzizastávok kampane vykonáva aj činnosti súvisiace s výkonom jeho viceprezidentskej funkcie.



The Guardian kritizuje Penceove nerešpektovanie pravidiel aj v súvislosti s tým, že od konca februára vedie v USA krízový štáb v boji proti koronavírusu. Anthony Fauci, hlavný odborník Bieleho domu na nový druh koronavírusu, v piatok povedal, že stretnutia krízového štábu v poslednej dobe stratili na intenzite a prezident Trump sa na žiadnom z nich už celé mesiace nezúčastnil.



Počet úmrtí dosahuje v USA denne opäť približne 1000 a počas piatka a soboty pribudlo denne rekordných viac než 83.000 novoinfikovaných. Od vypuknutia pandémie si ochorenie COVID-19 v USA vyžiadalo viac ako 225.000 obetí na životoch a viac ako 8,5 milióna ľudí sa vírusom