Twitter niekoľko hodín pred hlasovaním zablokoval Trumpov príspevok

Washington 3. novembra (TASR) - Sociálna sieť Twitter zablokovala v pondelok príspevok amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom len niekoľko hodín pred dňom volieb ostro kritizoval najvyšší súd a bez dôkazov ho obvinil, že jeho nedávny verdikt o hlasovacích právach umožní volebné podvody a "násilie v uliciach". Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Najvyšší súd nedávno povolil americkému štátu Pensylvánia započítať v prezidentských voľbách aj hlasy, ktoré prídu poštou do troch dní po volebnom dni, teda po 3. novembri. Súd tak dal za pravdu miestnym úradom v Pensylvánii. Trump pritom strávil celé mesiace protestovaním proti hlasovaniu poštou a bez poskytnutia dôkazov tvrdil, že taká forma hlasovania povedie k podvodom.



"Rozhodnutie najvyššieho súdu o hlasovaní v Pensylvánii je VEĽMI nebezpečné. Umožní bezuzdné a nekontrolovateľné podvádzanie a podkope celý náš právny systém. Takisto vyvolá násilie v uliciach. Niečo s tým treba urobiť!" napísal prezident na Twitteri.



Twitter zabránil užívateľom v retvítovaní tohto Trumpovho príspevku a zverejnil aj varovanie v tomto znení: "Časť alebo celý obsah tvítu je sporný a môže zavádzať pri téme volieb či iného občianskeho diania."



Facebook tiež pridal k tomu istému príspevku na Trumpovom účte upozornenie.



Twitter zablokoval alebo skryl Trumpove tvíty už mnohokrát, obzvlášť vtedy, keď prezident spochybňoval zákonné spôsoby predčasného hlasovania, napríklad poštou.



V pondelok zostávalo do oficiálneho začiatku volebného dňa len niekoľko hodín, ale republikán Trump a kandidát demokratickej strany na prezidentský úrad Joe Biden sa ešte snažili prilákať voličov do svojho tábora. Kampaň robili v takzvaných nerozhodnutých štátoch, ktoré chcú získať, aby si zaistili víťazstvo.



V predstihu odovzdalo hlas takmer 98 miliónov ľudí po celej krajine. V roku 2016 pritom odovzdalo hlas celkovo okolo 140 miliónov voličov, čo znamená, že tohtoročná účasť môže byť historická.



Trump využil zhromaždenia, a aj spomínaný Twitter, na tvrdú kritiku svojich odporcov a najvyššieho súdu.



Na stretnutí s voličmi v štáte Severná Karolína opísal Bidena ako "kariérneho politika, ktorý vás nenávidí". A seba označil za "outsidera, ktorí vás bude brániť tak, ako vás nikto nikdy nebránil".



Republikán Trump strávil v Bielom dome štyri roky a pred rokom 2016 nikdy nezastával žiaden verejný úrad. Toto vyzdvihoval ako plus oproti Bidenovi, bývalému senátorovi a viceprezidentovi, ktorý strávil vo Washingtone štyri desaťročia.



Biden odcestoval do Ohia, ďalšieho štátu názorovo rozdeleného takmer na polovice, a priviedol aj štyri vnúčatá. Sľúbil, že v prípade víťazstva sa bude starať o občanov ako o rodinu, a ostro skritizoval prezidenta. "Donald Trump nie je silný, je slabý. Je to prezident, ktorý nechápe nielen pojem obetovania sa, nechápe ani odvahu," obvinil ho Biden.



Súperenie nie je ani zďaleka rozhodnuté. Zhromaždenia v poslednej chvíli môžu ešte zaúčinkovať.



Trump tvrdí, že Biden zničí americkú ekonomiku, keď v boji proti pandémii koronavírusu zavedie prísny lockdown (zastavenie krajiny). Vyhlasuje tiež, že demokrati sú radikálni socialisti, ktorí sú za otvorenie hraníc a proti sektoru energetiky.



Biden, ktorý sa počas dlhej kariéry prejavuje ako stredoľavý demokrat, a nie radikál, prisľúbil, že ochráni prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálne výhody pre starších ľudí - ale zároveň vytvorí nové pracovné miesta prostredníctvom zelenšej ekonomiky.