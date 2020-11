V Louisiane a Colorade sa hasovalo aj o interrupciách

Louisiana/Colorado 4. novembra (TASR) - Voliči v americkom štáte Louisiana podporili v utorňajšom referende drvivou väčšinou hlasov dodatok, podľa ktorého nebudú môcť tamojšie súdy v budúcnosti vyhlásiť sprísnenie interrupcií za protiústavné. V štáte Colorado zase odmietlo v referende 59 percent voličov návrh, ktorý by zakázal podstúpiť interrupciu od počiatku 22. týždňa tehotenstva.



Obe referendá, o ktorých výsledkoch informovala spravodajská televízia CNN, sa v zmienených štátoch konali popri utorňajších prezidentských voľbách.



V Louisiane hlasovalo za spomínaný dodatok 62 percent voličov. Výsledok tamojšieho referenda je vnímaný ako víťazstvo príslušníkov tzv. hnutia za život v USA.



Louisiana pritom nie je spomedzi amerických štátov prvá, ktorá týmto spôsobom upravila svoju ústavu. Štáty Alabama a Západná Virgínia prijali obdobné dodatky v roku 2018 a štát Tennessee ešte v roku 2014.



V Colorade boli súčasťou spomínaného zamietnutého návrhu výnimky v prípade ohrozenia života tehotnej ženy, nie však v prípade znásilnenia alebo incestu. Lekárom, ktorí by pokračovali vo vykonávaní potratov aj po začatí 22. týždňa tehotenstva, by tak v prípade schválenia návrhu hrozila pokuta až do výšky 5000 dolárov.



Colorado je aktuálne podľa údajov vedeckovýskumného Guttmacherovho inštitútu jedným zo siedmich štátov USA, ktoré nezakazujú vykonať v niektorých prípadoch interrupciu ani po určitom štádiu tehotenstva. Z údajov coloradských úradov vyplýva, že do Colorada v minulosti vycestovali za účelom možnosti podstúpiť tam umelé prerušenie tehotenstva ženy z viac ako 30 amerických štátov.



Voliči v amerických štátoch hlasovali okrem prezidentských volieb v utorok aj v celom rade referend týkajúcich sa rôznych záležitostí – od daňovej politiky až po zákony o legalizácií marihuany na rekreačné účely.