V prezidentských voľbách v USA hlasovalo už viac ako 70 mil. voličov

Washington 28. októbra (TASR) - Viac ako 70 miliónov občanov USA už v predstihu odovzdalo svoj hlas v prezidentských voľbách, ktoré sa v riadnom termíne budú konať 3. novembra. Túto možnosť tak už teraz využila viac ako polovica z celkového počtu voličov, ktorí odovzdali hlasy v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2016.



Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na United States Elections Project, ktorý zhromažďuje informácie súvisiace s americkými voľbami.



Stránka Elections Project predpovedá, že účasť na prezidentských voľbách v tomto roku by mohla dosiahnuť 150 miliónov voličov - čo predstavuje 65 percent všetkých oprávnených voličov. Išlo by tak o najvyššiu volebnú účasť v USA od roku 1908, približuje Reuters.



Vo voľbách v roku 2016 bolo odovzdaných približne 137 miliónov hlasovacích lístkov.



Prudký nárast počtu ľudí, ktorí sa rozhodli hlasovať skôr ako v deň volieb - osobne alebo poštou - súvisí s pokračujúcou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. V čase pandémie sa chcú totiž mnohí voliči vyhnúť čakaniu v dlhých radoch, ktoré sa často tvoria počas volebného dňa.



Téma hlasovania v nadchádzajúcich prezidentských voľbách poštovou formou vyvoláva spory medzi demokratmi a republikánmi. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasuje, že takýto typ hlasovania výrazne zvyšuje riziko falšovania volebných výsledkov - žiadne dôkazy o tom však neposkytol.



Demokrati sa, naopak, za korešpondenčné hlasovanie zasadzujú, pričom argumentujú ochranou zdravia voličov v čase pandémie.



Poštová služba Spojených štátov (USPS) odporučila, aby voliči využívajúci hlasovanie poštou svoje hlasy poslali do utorka 27. októbra - týždeň pred volebným utorkom - s cieľom zabezpečiť, aby boli zarátané. Napriek tomu, že rôzne štáty USA určili rôzne konečné termíny na odoslanie hlasov v rámci korešpondenčného hlasovania, hlasy zaslané neskôr ako 27. októbra nemusia byť už zahrnuté do konečného sčítavania.



Voľby prezidenta Spojených štátov sa v riadnom termíne uskutočnia 3. novembra. Vo väčšine prieskumoch v súčasnosti vedie nad súčasným republikánskym prezidentom Trumpom kandidát Demokratickej strany a bývalý viceprezident Joe Biden. Američania si v rovnaký deň okrem prezidenta budú voliť aj 435 členov Snemovne reprezentantov, 35 zo 100 senátorov a viceprezidenta USA.