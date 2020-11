Voľby USA: Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

New York 24. novembra (TASR) - Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe Biden. Po troch týždňoch sčítania hlasov a sérii neúspešných žalôb prezidenta Donalda Trumpa to v utorok oznámil štátny guvernér Tom Wolf.



Oznámenie prišlo deň po tom, ako Trump súhlasil so začatím oficiálneho procesu odovzdania moci svojmu novozvolenému nástupcovi Bidenovi, aj keď volebnú prehru stále priamo nepriznal. V pondelok tiež výsledky prezidentských volieb potvrdili volebné úrady v štáte Michigan, kde takisto tesne vyhral Biden.



Pensylvánsky guvernér Wolf v tvíte uviedol, že po schválení výsledkov volieb z 3. novembra podpísal na základe federálneho zákona potvrdenie, že 20 voliteľov za Pensylvániu bude na decembrovom zasadnutí Zboru voliteľov hlasovať za Bidena a jeho viceprezidentku Kamalu Harrisovú.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Bidena za prezidenta a Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra. Jednotlivé štáty USA musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra.



Biden zvíťazil v Pensylvánii s náskokom 81.000 z celkovo 6,9 milióna odovzdaných hlasov. V predošlých prezidentských voľbách v roku 2016 v tomto štáte vyhral Trump, keď dostal o 44.000 hlasov viac ako Hillary Clintonová.



Trump a ďalší členovia Republikánskej strany tvrdia, že pri tohtoročných prezidentských voľbách došlo vo viacerých štátoch k podvodom, dôkazy o tom však nepredložili.



Pensylvánia, v ktorej Trump potreboval zvíťaziť na opätovné zvolenie, bola kľúčovým štátom v jeho snahách zvrátiť výsledky volieb. Uplynulý víkend však pensylvánsky sudca odmietol žalobu Trumpovho volebného tímu proti platnosti miliónov hlasov, pričom v pondelok najvyšší súd Pensylvánie zamietol ďalšiu žalobu týkajúcu sa sčítania hlasov odovzdaných poštou.