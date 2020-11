Víťazstvo Bidena potvrdili aj v Minnesote

Washington 25. novembra (TASR) – Predstavitelia amerického štátu Minnesota oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb z 3. novembra sa tam stal demokrat Joe Biden. Informovali o tom v noci na stredu spravodajský server The Hill a americký týždenník Politico.



Volebná rada v Minnesote jednohlasne potvrdila, že Biden nad svojím súperom, republikánskym kandidátom a úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom, zvíťazil o viac ako sedem percentuálnych bodov.



V Minnesote sa na tohtoročných voľbách zúčastnilo takmer 3,3 milióna voličov, pričom vyše 1,9 milióna odovzdalo svoje hlasy poštou. Ide o najvyššiu volebnú účasť v Minnesote za viac ako 50 rokov. Bidenovo víťazstvo potvrdili v utorok aj v štátoch Nevada a Pensylvánia a v pondelok v štáte Michigan.



V štáte Georgia po požiadavke Trumpovho volebného tímu hlasy odovzdané v prezidentských voľbách opätovne prepočítajú. Po ručnom prepočítaní všetkých hlasov tam už potvrdili Bidenovo víťazstvo a je preto veľmi nepravdepodobné, že by avizované opätovné strojové prerátanie zmenilo konečný výsledok, pripomína spravodajská televízia CNN.



Víťazom prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v kľúčovom štáte Pensylvánia. Americké médiá ho vyhlásili za víťaza už 7. novembra.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta a Kamalu Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra. Jednotlivé štáty musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra.



Trump a ďalší členovia Republikánskej strany tvrdia, že pri hlasovaní v došlo k podvodom, dôkazy o tom však nepredložili.