Volebný proces v USA pokračuje aj po uzavretí volebných miestností

Washington 4. novembra (TASR) - Volebný proces v amerických prezidentských voľbách pokračuje ešte viac ako mesiac po zatvorení volebných miestností, uviedla v stredu na svojej webovej stránke televízna stanica Fox News. Oficiálne výsledky môžu byť známe v priebehu niekoľkých dní až týždňov.



Dátum a čas zverejnenia výsledkov prezidentských volieb závisia od viacerých činiteľov vrátane spočítania hlasov v jednotlivých štátoch. Ako posledné sa zatvárajú volebné miestnosti v americkom štáte Aljaška, kde sa hlasovanie skončilo o 7.00 h SEČ. Úradujúci americký prezident Donald Trump v tomto štáte vedie, na vyhlásenie víťaza je však ešte príliš skoro, píše Fox News.



Jednotlivé štáty budú po uzavretí volebných miestností počítať hlasy voličov a potvrdia výsledky. To môže aj v dôsledku korešpondenčnej voľby trvať niekoľko dní až týždňov, píše Fox News. Viac ako 100 miliónov Američanov tento rok svoje hlasy odovzdalo poštou alebo prostredníctvom predčasného hlasovania.



Konečné termíny zverejnenia výsledkov sa naprieč štátmi líšia. Štát Delaware má uzávierku dva dni po volebnom dni. Štáty New York a Kalifornia výsledky potvrdia až 7. a 11. decembra.



Po potvrdení výsledkov sa 14. decembra zídu zbory voliteľov v jednotlivých štátoch, aby odovzdali svoje hlasy vo voľbe prezidenta a viceprezidenta. Výsledky následne doručia do budovy Kapitolu vo Washingtone, kde 6. januára Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu a Senát hlasy spočítajú.



Ak po spočítaní hlasov získal jeden z kandidátov potrebnú väčšinu 270 hlasov, viceprezident - ktorý je predsedom Senátu - oznámi oficiálne výsledky. Nový prezident do úradu nastúpi 21. januára 2021.