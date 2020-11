Sarah McBrideová sa stane prvou transrodovou senátorkou v dejinách USA

Washington 4. novembra (TASR) - Sarah McBrideová, popredná obhajkyňa komunity LGBTQI, poľahky získala senátorský mandát vo voľbách v štáte Delaware, uviedla americká televízna stanica NBC. McBrideová sa tak stane prvou a zároveň jedinou štátnou senátorkou v USA a najvyššou transrodovou štátnou predstaviteľkou.



"Dúfam, že táto noc ukáže členom komunity LGBTI, že v našej demokracii je dosť miesta aj pre nich," uviedla na sociálnej sieti Twitter 30-ročná McBrideová.



Vo voľbách zvíťazila nad republikánskym kandidátom Steveom Washingtonom. Úradujúci demokratický senátor Harris McDowell sa rozhodol na post senátora po 44 rokoch nekandidovať, no McBrideovej vyslovil podporu.



McBrideová, bývalá hovorkyňa skupiny, ktorá obhajovala práva komunity LGBTQI s názvom Kampaň za ľudské práva, sa do povedomia Američanov dostala v roku 2012, keď odstúpila z postu predsedníčky tzv. študentskej vlády na súkromnej Americkej univerzite (AU) so sídlom vo Washingtone a v študentských novinách sa verejne priznala k tomu, že sa hlási k transrodovým osobám.



Počas štúdia na vysokej škole začala pracovať pre Obamovu administratívu a stala sa tak prvou transrodovou osobou, ktorá pracovala pre Biely dom.