Voľby v Andalúzii s veľkým náskokom vyhrala opozičná Ľudová strana

Sevilla 19. júna (TASR) - Voľby v španielskom regióne Andalúzia vyhrala opozičná Ľudová strana (PP), ktorá s veľkým náskokom predstihla vládnych socialistov španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov nedeľňajších regionálnych volieb v Andalúzii, informujú agentúry DPA a AFP.



Ľudovci sú na celošpanielskej úrovni najsilnejšou opozičnou stranou. V Andalúzii vládli už aj uplynulé štyri roky, ale oproti minulým voľbám si v nedeľu výrazne polepšili a zaistili si parlamentnú väčšinu.



Konzervatívna PP získala v 107-člennom andalúzskom parlamente absolútnu väčšinu 57 kresiel, čo pozorovatelia označili za prekvapivý výsledok. Oproti predchádzajúcim voľbám si polepšili o 31 kresiel, vyplýva z výsledkov po zrátaní viac než 93 percent odovzdaných hlasov.



Sánchezovi socialisti, ktorí v Andalúzii vládli celé desaťročia až do roku 2018, si v nedeľňajších voľbách zaistili iba 31 poslaneckých kresiel.



Pred štyrmi rokmi ľudovci v Analúzii získali len 26 kresiel, s podporou ďalších strán sa im však podarilo sformovať vládu tohto autonómneho spoločenstva, ktoré je najľudnatejším regiónom Španielska.



Nedeľňajší nečakane veľký volebný úspech podľa AFP umožní ľudovcom, aby v Andalúzii vládli samostatne bez koaličných partnerov.



Na treťom mieste sa so 14 kreslami umiestnila pravicovo-populistická strana Hlas (Vox). Liberálna strana Občania (Ciudadanos), ktorá bola doposiaľ súčasťou regionálnej vlády, sa do andalúzskeho parlamentu vôbec nedostala, keď stratila všetkých svojich doterajších 21 kresiel.



Pozorovatelia označili výsledok hlasovania v Andalúzii za politický úder pre premiéra Pedra Sáncheza, ktorý sa bude koncom tohto roka uchádzať o hlasy voličov v celošpanielskych parlamentných voľbách.