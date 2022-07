Voľby v ČR by vyhralo hnutie ANO, so ziskom 29 percent hlasov

Praha 29. júla (TASR) - Víťazom parlamentných volieb v Česku by sa podľa júnového modelu spoločnosti Median stalo hnutie ANO so ziskom 29 percent hlasov. Druhá ODS by dostala 16,1 percenta a SPD 12,5 percenta. Tretích Pirátov by podporilo 11,8 percenta ľudí. Do Poslaneckej snemovne by sa mohla dostať aj ČSSD so ziskom 5,6 percenta a TOP 09, ktorá by dostala 5,2 percenta hlasov, informoval v piatok spravodajský webový portál Novinky.cz.



Podpora hnutia STAN je podľa modelu na úrovni 4,8 percenta. Ľudovci by získali 4,6 percenta hlasov.



Komunistov by aktuálne volilo 2,8 percenta ľudí, hnutie Prísaha by získalo 2,2 percenta, Zelených by dostali 1,8 percenta hlasov, trojica Trikolóra, Slobodní a Súkromníci by oslovila súhrnne 1,6 percenta českých voličov.



"Na voľbách do Poslaneckej snemovne by sa v júni 2022 podľa svojho vyjadrenia určite zúčastnilo 60 percent respondentov. Ďalších 13 percent opýtaných účasť zvažuje," uviedol Median.



Prieskum sa uskutočnil od 20. mája do 4. júla a zapojilo sa doňho 1006 respondentov.