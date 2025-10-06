< sekcia Zahraničie
Voľby v ČR prebehli korektne a podľa zákona, oznámila volebná komisia
V zahraničí prebehli voľby bez problémov, odovzdaných bolo rekordných 27.245 platných hlasov voličov, z toho vyše 2000 hlasov v Londýne a viac než 1400 v Berne a Bruseli.
Autor TASR
Praha 6. októbra (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR prebehli korektne a podľa zákona, oznámila v pondelok Štátna volebná komisia. Problémom bola podľa nej nefunkčnosť systému eDokladov, pozitívom zasa bezproblémový priebeh korešpondenčného hlasovania, informuje TASR podľa správy servera Novinky.cz.
Oficiálne výsledky budú v utorok zverejnené v Zbierke zákonov. Od stredy do piatka 17. októbra ich bude možné napadnúť súdne, dodala komisia.
Za „významný problém, ktorý nemožno opomenúť a zľahčovať“, označil vrchný riaditeľ sekcie legislatívy na ministerstve vnútra Petr Vokáč problémy so systémom eDokladov. Riaditeľ Digitálnej informačnej agentúry ČR Martin Mesršmíd už pre to ponúkol svoju rezignáciu.
V zahraničí prebehli voľby bez problémov, odovzdaných bolo rekordných 27.245 platných hlasov voličov, z toho vyše 2000 hlasov v Londýne a viac než 1400 v Berne a Bruseli. Najviac korešpondenčných hlasov bolo odovzdaných v Berne, Mníchove a Londýne, spresnila komisia na tlačovej konferencii na ministerstve vnútra.
Štátna volebná komisia zároveň potvrdila, že namiesto europoslanca Filipa Turka, ktorý bol za Motoristov zvolený do snemovne, pôjde do Európskeho parlamentu Antonín Staněk (Prísaha).
Oficiálne výsledky budú v utorok zverejnené v Zbierke zákonov. Od stredy do piatka 17. októbra ich bude možné napadnúť súdne, dodala komisia.
Za „významný problém, ktorý nemožno opomenúť a zľahčovať“, označil vrchný riaditeľ sekcie legislatívy na ministerstve vnútra Petr Vokáč problémy so systémom eDokladov. Riaditeľ Digitálnej informačnej agentúry ČR Martin Mesršmíd už pre to ponúkol svoju rezignáciu.
V zahraničí prebehli voľby bez problémov, odovzdaných bolo rekordných 27.245 platných hlasov voličov, z toho vyše 2000 hlasov v Londýne a viac než 1400 v Berne a Bruseli. Najviac korešpondenčných hlasov bolo odovzdaných v Berne, Mníchove a Londýne, spresnila komisia na tlačovej konferencii na ministerstve vnútra.
Štátna volebná komisia zároveň potvrdila, že namiesto europoslanca Filipa Turka, ktorý bol za Motoristov zvolený do snemovne, pôjde do Európskeho parlamentu Antonín Staněk (Prísaha).