Voľby v Dolnom Rakúsku sú vnímané ako test pre vládnucich ľudovcov

Viedeň 29. januára (TASR) – Nedeľňajšie krajinské voľby v Dolnom Rakúsku sú vnímané ako skúška širších politických nálad v krajine po sérii škandálov, ktoré narušili dôveru voličov. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



V Dolnom Rakúsku, v ktorom žije najviac rakúskych voličov, môže hlasy odovzdať približne 1,3 milióna ľudí.



V tejto spolkovej krajine vládne už desaťročia konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP), ktorá mala dosiaľ v krajinskom sneme väčšinu. Prieskumy však naznačujú zmenu.



ÖVP, ktorú na straníckej úrovni vedie Johanna Miklová-Leitnerová, by podľa nich mohla prísť o desať percentuálnych bodov a klesnúť na približne 40 percent. Úspech by naopak mohla zaznamenať krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorej prieskumy predpovedajú posilnenie zo 14 na približne 25 percent.



Ďalšie regionálne voľby sa uskutočnia v Korutánsku a marci a v Salzbursku v apríli.



Voľby sa konajú v čase náznakov hlbokej krízy dôvery v politiku. Len 20 až 25 percent voličov jej v Rakúsku po mnohých obvineniach z korupcie stále dôveruje, uviedol politológ Peter Filzmaier.



Každý štvrtý volič si podľa neho vie "za určitých okolností" predstaviť, že systém so silným človekom na čele by bol lepší než demokracia. Z takýchto postojov i "politickej krátkodobej pamäte" výrazne ťaží FPÖ, priblížil Filzmaier.