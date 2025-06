Voľby v dvoch srbských mestách vraj vyhrali vládne aj opozičné bloky

Belehrad 9. júna (TASR) - Srbská Republiková volebná komisia (RIK) vyhlásila v pondelok za víťaza komunálnych volieb v srbskom meste Kosjerič provládnu koalíciu podporovanú Srbskou pokrokovou stranou (SNS). Opozícia tieto výsledky neuznáva a vyzýva na prepočítanie hlasov. Informovala o tom na svojom webe rozhlasová stanica B92 a spravodajský web Balkan Insight, píše TASR.



Miestne voľby, ktoré sa v nedeľu konali v meste Kosjerič na západe Srbska a v meste Zaječar na východe krajiny, boli prvými v Srbsku od vypuknutia študentských protikorupčných protestov v novembri 2024 vyvolanými tragédiou v Novom Sade, kde sa zrútil prístrešok nad vchodom do železničnej stanice. O život pritom prišlo 16 ľudí.



Tieto komunálne voľby boli všeobecne vnímané ako skúška popularity vládnucej strany a jej lídra, prezidenta Aleksandara Vučiča.



Podľa volebnej komisie provládna koalícia Srbsko si nedáme! získala vo voľbách v Kosjeriči 3686 hlasov a 14 kresiel v zastupiteľstve, zatiaľ čo opozičnú koalíciu Zjednotení za Kosjerič volilo 3635 voličov, na základe čoho jej patrí 13 poslaneckých kresiel. Ruský zoznam získal vo voľbách 48 hlasov, čo na vstup do mestského zastupiteľstva nestačí.



V meste Zaječar provládna koalícia údajne získala 14.199 hlasov a 27 kresiel v miestnom zhromaždení. Opozičná koalícia Zmena, v ktorú veríme dostala 10.312 hlasov a 19 kresiel. Formácii Spoločne za záchranu Zaječaru pripadli štyri poslanecké kreslá.



Víťazstvo provládnej koalície vo voľbách v Kosjeriči a Zaječare oznámil prezident Vučič už v nedeľu večer na tlačovej konferencii v Belehrade.



Vo svojom vystúpení sa sťažoval na napätú atmosféru počas kampane i volieb a opäť vyhlásil, že opozícia chce „zničiť Srbsko“. Dodal, že provládna koalícia v Kosjeriči vyhrala, pretože „ľudia si vybrali štát...a odkázali (opozícii): ‚Srbsko nezničíte.“ Zopakoval, že ide o „farebnú revolúciu“ v ukrajinskom štýle a tvrdil, že študenti, bicyklisti a vojnoví veteráni sú platení za to, aby ju v Srbsku aj vykonali.



Srbský prezident pochválil aj vysokú volebnú účasť v oboch mestách, kde prišlo voliť až 84 percent oprávnených voličov, čo je o 11 percent viac ako v posledných voľbách v roku 2021.



Podľa združenia volebných pozorovateľov prítomných v oboch mestách boli voľby poznačené početnými nezrovnalosťami, pričom k vážnym incidentom došlo v 86 percentách volebných miestností v Zaječari a v 55 percentách miestností v Kosjeriči.



Nezrovnalosti pri hlasovaní eviduje aj nezávislý dozorný orgán Centrum pre výskum, transparentnosť a zodpovednosť (CRTA). Podľa programového riaditeľa CRTA Rašu Nedeljkova to znamená, že „tieto výsledky neodrážajú slobodnú vôľu voličov.“



Medzi nezrovnalosti, citované CRTA, patrila protiprávna prítomnosť tretích strán na volebných miestach, podozrivé zhromaždenia okolo volebných miestností, kupovanie hlasov a vedenie paralelných záznamov na miestach hlasovania.



Srbský Úrad pre sociálny výskum (BIRODI) vo svojom hodnotení volieb v Zaječari a Kosjeriči uviedol, že predstavujú „ďalší dôkaz toho, že od roku 2017 sa v Srbsku konajú skôr aklamácie osobnej moci Aleksandara Vučiča namiesto volieb“.



„Tieto 'voľby' mali - za cenu porušenia ústavy a zákona - ďalej legitimizovať osobnú moc Vučiča, a preto ich nemožno považovať za legálne ani legitímne,“ uviedol BIRODI, ktorý dodal, že na kampaň koalícií spájaných s SNS boli zneužité verejné financie.



V oboch dejiskách komunálnych volieb sa v nedeľu večer konali spontánne občianske zhromaždenia na obranu víťazstva opozície. Do ulíc boli vyslané policajné jednotky. V Kosjeriči zaznamenali aj potýčky v dave.



Volebné víťazstvo opozície oslavovali v nedeľu večer v srbskej metropole Belehrad a v druhom najväčšom meste Nový Sad aj študenti, ktorí na protest proti korupcii v Srbsku už sedem mesiacov pokračujú v blokáde svojich univerzít.