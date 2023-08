Voľby v Ekvádore boli bez násilia, zaznamenali však kybernetické útoky

Quito 21. augusta (TASR) - Priebeh nedeľňajších prezidentských a parlamentných volieb v Ekvádore bol pokojný a bezpečný. Elektronický volebný systém umožňujúci voľbu zo zahraničia však zasiahlo viacero kybernetických útokov. TASR správu prevzala z agentúry AP, ktorá sa odvoláva na ekvádorskú Národnú volebnú radu (CNE).



"Nezaznamenali sme ani jeden incident, ktorý by mohol ovplyvniť demokraciu," uviedla predsedníčka CNE Diana Atamaintová. Volebný systém na hlasovanie zo zahraničia podľa jej slov zasiahli kybernetické útoky okrem iného z Číny, Indie a Bangladéša; počítanie hlasov to však neovplyvnilo.



Atamaintová dodala, že volebná účasť dosiahla viac než 82 percent. Volebné miestnosti sa zatvorili o 17.00 h miestneho času (0.00 h SELČ). Konečné výsledky by mali byť známe do desiatich dní. V krajine je približne 13 miliónov oprávnených voličov.



Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa konali len vyše týždeň po tom, ako bol zavraždený jeden z prezidentských kandidátov a bojovník proti korupcii Fernando Villavicencio. Úrady do ulíc nasadili viac než 100.000 policajtov a vojakov s cieľom zabrániť prejavom násilia.



Vojaci a polícia ľudí pri vstupe do volebných miestností prehľadávali a niektorí z prezidentských kandidátov prišli voliť v nepriestrelných vestách a prilbách, píše agentúra AFP.



Za favoritku bola považovaná Luisa Gonzálezová z politického tábora bývalého prezidenta Rafaela Correu, za ňou nasleduje domorodý kandidát a environmentálny aktivista Yaku Pérez.Tretím najpopulárnejších je podľa prieskumov bývalý viceprezident nemeckého pôvodu Otto Sonnenholzner.



Ak nijaký z prezidentských kandidátov nezíska absolútnu väčšinu, či aspoň 40 percent hlasov spolu s desaťpercentným náskokom pred druhým v poradí, uskutoční sa 15. októbra druhé kolo volieb.



Fernanda Villavicencia zastrelili 9. augusta v hlavnom meste Quito, a to po stretnutí s voličmi. Villavicencio sľuboval, že v prípade svojho zvolenia potlačí v krajine korupciu a násilie. Po atentáte si jeho strana Construye (MC25) vybrala za prezidentského kandidáta novinára Christiana Zuritu. Ten bol Villavicenciovým priateľom, pričom obaja spoločne bojovali proti korupcii, a to najmä počas vlády ekvádorského exprezidenta Correu v rokoch 2007 – 2017.